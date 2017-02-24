 المريح ممثلا للاتحاد السعودي في مبارايات الاهلي والتعاون في آسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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المريح ممثلا للاتحاد السعودي في مبارايات الاهلي والتعاون في آسيا

المريح ممثلا للاتحاد السعودي في مبارايات الاهلي والتعاون في آسيا
المناطق_محمد الحسن

كلفت ادارة الاتحاد السعودي الاستاذ مريح المريح ممثلا لها في مباراة الاستقلال الايراني والتعاون السعودي ومباراة ذوب اهان الايراني والاهلي السعودي والتي ستقامان يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في العاصمة العمانية مسقط .
وتعد هذه المهمة الخارجية هي الاولى التي تسند للمريح الذي انضم مع مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد بعد فوزه في انتخابات الاتحاد التي اجريت مطلع العام الميلادي الحالي

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