مؤشرات قياس اداء محافظات الباحة: زيادة الناتج المحلي وراس المال الاجتماعي وتحسين الخدمات ابرزها

ترأس وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري بمكتبه بالامارة اليوم اجتماع مؤشرات قياس اداء المحافظات وذلك بحضور وكلاءالامارة المساعدين ومحافظي المحافظات ومدراء الادارات بديوان الامارة. وقد استهل الاجتماع بكلمة لوكيل الامارة أكد فيها توجيهات صاحب السمو الملكي امير المنطقة حفظه الله المتضمنة ضرورة ان تكون المؤشرات ديناميكية تواكب رؤية الوطن ٢٠٣٠ بحيث تهتم برفع الناتج المحلي وزيادة رأس المال الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلامس احتياجاتهم وعلى ان يكون الواقع الميداني عبر المشاريع والخدمات هو المؤشر الحقيقي للاداء, كما تضمنت حرص وتوجيهات سموه تطوير منهجية جمع البيانات للمؤشرات على ان تكون محوسبة بكامل عملياتها واجراءاتها وذلك لتعزيز قواعد البيانات الاحصائية وبناء انظمة معلومات استراتيجية يعتمد عليها في تحديد التوجهات وصنع القرارات وتقديم الدعم اللازم للمحافظات لتحقيق معدلات اداء عالية ومتميزة تواكب السبق للمنطقة في حقل مؤشرات قياس اداء المحافظات.

بعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال والذي تضمن عرضا عن نتائج المؤشرات لعام ١٤٣٧ هـ وماصدر من توجيهات بهذا الخصوص,

كما تضمن الجدول عرضا لاهداف مؤشرات عام ١٤٣٨ هـ والتي قام جلها على زيادة الناتج المحلي للمحافظات من خلال استحداث استثمارات جديدة جاذبة وزيادة الاستهلاك الخاص, وعلى زيادة رأس المال الاجتماعي للرفع من انتاجية الفرد والجماعة من خلال العلاقات الاجتماعية والامن الفكري والجسدي وتأمين مجتمع صحي حيوي, وعلى زيادة رأس المال البشري في المحافظات, وعلى رفع مستوى التعاملات الالكترونية في الاجهزة الحكومية , وعلى رفع مستوى رضى المستفيدين من الخدمات في المحافظات. وقد صيغت تلك الاهداف بصياغة توافقية مع رؤية ٢٠٣٠ الوطنية وباعتماد على التغذية الراجعة لنتائج مؤشرات ١٤٣٧ هـ .

واستعرض الاجتماع ابرز التغييرات الفنية لمؤشرات العام الحالي حيث تمثلت في ترقية المؤشرات واستحداث مؤشرات للأثر Lagging Indicators بغية خلق نتائج على الواقع الميداني, الى جانب تصميم نماذج موحدة لـ ٩٠ ٪ من شواهد الاعمال الوثائقية بغية توفير الية موحدة في التقييم بحيث تكون واضحة ومحددة, كما تشهد مؤشرات العام الحالي اتمتة لاجراءات العمل من خلال برنامج محوسب صمم خصيصا لذلك بكوادر بشرية سعودية لحوسبة منهجية جمع البيانات ولتعزيز ادارة الاتصالات بين المحافظات وديوان الامارة ولمساعدة المحافظات على عمل التقييم الذاتي Self Assessment وكي يكون احد روافد نظام المعلومات الاستراتيجي للمنطقة. ولتحقيق اهداف مؤشرات العام الحالي تم تصويب جل الاعمال للجانب التنموي لتمثل مؤشراتها ما نسبته ٥٦٪ من اجمالي المؤشرات. كما تم استحداث مؤشر قيادة المحافظة للاجهزة الحكومية لخلق منظومة عمل تكاملية تحقق التنمية المنشودة للمحافظة.

كما تم توضيح الية التقييم ضمن جدول الاعمال, حيث تم تخصيص فريق للتدقيق الخارجي يقوم بزيارات ميدانية لمواقع عدة ومتفرقة في المحافظة وذلك لتقييم الواقع الميداني ومقارنته بالشواهد الوثائقية وذلك حرصا على احداث تغيير ملموس وواقعي يلمسه سكان المحافظات وزوارها. كم تم مراعاة الخصوصية بين المحافظات عند التقييم بتحديد اوزان مختلفة لمؤشرات كل محافظة عن الاخرى بما يتوافق مع رؤية الامارة تجاه المحافظة وخصوصيتها عن غيرها.

كما تم استعراض الية عمل البرنامج المحوسب ومراحل العمليات المحوسبة وتم توزيع البيانات الخاصة بالمحافظين لاستخدام البرنامج.

واستعرض الاجتماع نماذج الشواهد الموحدة المطلوب رفعها من قبل المحافظات وفقا للدورة الزمنية لكل شاهد.

وخلص الاجتماع الى عدة توصيات منها تأمين البنى التحتية التقنية للمحافظات بالتعاون مع الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وعقد ورشة عمل لموظفي المحافظات للتعريف بالنماذج الموحدة والتدريب على استخدام البرنامج المحوسب وعرض نتائج التوصيات في الاجتماع القادم.

الجدير بالذكر بان إمارة منطقة الباحة تعتبر من الامارات التى لها السبق في تطبيق واعتماد هذه المؤشرات