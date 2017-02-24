 مبادرات شبابية لتعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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مبادرات شبابية لتعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي بالقصيم

مبادرات شبابية لتعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي بالقصيم
المناطق_بريدة

استعرض مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال افتتاح ملتقى (تلاحم)، الذي انطلق بمركز الملك خالد الحضاري بالقصيم مساء أمس، مجموعة من المبادرات الشبابيَّة التي تهدف إلى تعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي.

وأوضح الدكتور فهد بن سلطان السلطان نائب الأمين العام للمركز، أنَّ ملتقى تلاحم سوف يشهد استعراضًا لجملة من المبادرات التي عمل عليها وصمَّمها عددٌ من شباب منطقة القصيم، وذك خلال ورشة عمل ضمن برنامج: «تمكين» الهادف لصنع مبادرات وطنيَّة لتعزيز اللُّحمة الوطنيَّة.

وبيَّن أنَّ هذه المبادرات تأتي في سياق فعاليَّات متنوِّعة يقدِّمها المركز خلال أسبوع تلاحم، وأن المركز يولي الشباب أهميَّة كبيرة في تعزيز قيم الحوار الوطني التي تهدف إلى الإسهام في تعميق وترسيخ الانتماء والتعايش والتلاحم المجتمعي في إطار الثوابت الشرعيَّة والوطنيَّة، بالإضافة إلى السعي نحو استنهاض همم العلماء والمثقفين والفاعلين لتعزيز مفاهيم التلاحم الوطني، والعمل على تحقيق القيم الفكريَّة والاجتماعيَّة التي تتضمَّنها الرؤية الوطنيَّة 2030، التي تؤكِّد على أهميَّة تعزيز منهج الوسطيَّة، والتسامح، وقيم الإتقان، والانضباط، والعدالة، والشفافية.

وأضاف: إن هناك فعاليَّات متنوِّعة تُعنى بالشباب، يقيمها المركز بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم، ووزارة الشؤون الإسلاميَّة والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم، والهيئة العامَّة للسياحة والآثار، وغيرها من الهيئات والمؤسَّسات الوطنيَّة، وذلك ضمن أسبوع (تلاحم) منها: معرض لفن الكاريكاتير، ومعرض للوحات الفنيَّة

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