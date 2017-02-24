 ارتفاع أسعار النفط مع خفض الإمدادات العالمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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ارتفاع أسعار النفط مع خفض الإمدادات العالمية

ارتفاع أسعار النفط مع خفض الإمدادات العالمية
المناطق_رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، واتجهت السوق للارتفاع للجلسة الخامسة في سبع جلسات وسط مؤشرات على انحسار تخمة الإمدادات العالمية لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي حد من المكاسب.
وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 0.7 بالمئة إلى 56.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6 بالمئة إلى 54.31 دولار للبرميل.
وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي.
لكن السوق ظلت مدعومة في نطاق ضيق بين أربعة وخمسة دولارات منذ نوفمبر عندما وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون على تخفيض الإنتاج.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأمريكية 564 ألف برميل إلى 518.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة التزام أوبك عند مستوى قياسي بلغ 90 بالمئة في يناير. واستنادا إلى المتوسط الذي قدرته رويتر لمسوح الإنتاج يبلغ مستوى الالتزام 88 بالمئة.

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