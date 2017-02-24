 أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف

أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف
المناطق_رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة في حين يترقب المستثمرون وضوحا أكبر بشأن السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1256.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01ر07 بتوقيت جرينتش.
كما استقر الذهب أيضا في العقود الأمريكية الآجلة عند 1258 دولارا.
وصعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 18.36 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة عند 18.41 دولار.

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