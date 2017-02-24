 34 إدارية في ورشة عمل تقنية بتعليم المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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34 إدارية في ورشة عمل تقنية بتعليم المدينة المنورة

34 إدارية في ورشة عمل تقنية بتعليم المدينة المنورة
المناطق_واس

عقدت إدارة تقنية المعلومات بتعليم المدينة المنورة (بنات) مؤخراً, ورشة تدريبية بعنوان “الثقافة التقنية وصيانة الأجهزة” استهدفت 34 إدارية من منسوبات إدارات التعليم.
وهدفت الورشة إلى نشر الوعي التقني لدى الكادر الإداري في مجال وقاية الأجهزة والتعرّف على المستجدات ففي البرامج والتطبيقات الحديثة, وتناولت شرح أجزاء الحاسوب وأقسامه, ومفاهيم تتعلق بأساليب الصيانة, كما جرى تعريف المتدربات بأبرز الأنظمة التقنية, وكيفية الحفاظ على البرامج واستخدام المتصفحات الموثوقة.

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