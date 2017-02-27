رئيس الوزراء الماليزي يلتقط “سيلفي” مع خادم الحرمين

التقط محمد نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء الماليزي، صورة سيلفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك عقب التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا في قصر رئيس الوزراء الماليزي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون في المجال التجاري والاستثماري، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الماليزي وزير التجارة والصناعة داتو سري مصطفى محمد.

وتشمل مذكرة التفاهم الثانية، التعاون في مجال العمل والموارد البشرية، وقعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومن الجانب الماليزي وزير الموارد البشرية داتو سري ريتشارد ريوت.

كما تتعلق مذكرة التفاهم الثالثة بالتعاون في المجال العلمي والتعليم، وقعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومن الجانب الماليزي وزير التعليم العالي داتو سري ادريس بن جوسوه.

فيما تعنى مذكرة التفاهم الرابعة، بالتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية، وقعها من الجانب السعودي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، ومن الجانب الماليزي مدير عام وكالة الأنباء الماليزية داتو ذو الكفل صالح.