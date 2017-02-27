 رئيس الوزراء الماليزي يلتقط “سيلفي” مع خادم الحرمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل 11 شخصاً بغارات للأسد على شمال غرب سوريا “المنيع”: يجب كشف أماكن وجود “ساهر” وعدم استغفال السائقين مجلس بلدي الباحة يطالب الأمانة بضرورة معالجة مجاري السيول في المدينة من أهم دعائم الإقتصاد الماليزي.. الصناعات الإلكترونية والكهربائية الماليزية .. ركيزة مهمة في عائدات التجارة اهتمام حكومي واسع لهذا القطاع.. السياحة البيئية في ماليزيا.. الملاذ الهادئ لعُشاق الاسترخاء تكريم أسر وبنات الشهداء بتعليم عسير الأطرش : وزارة العمل والتنمية تطبق السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال يفتتح فعاليات أسبوع الشجرة الأربعون مسؤول إيراني: لدينا 11 مليون مواطن تحت خط الفقر السجن 27 عاماً لمواطن اعتدى على الأمن وسعى للإثارة عبر “الواتساب” “الطيران المدني” تعتزم طرح جزء من مطار الملك فهد للاكتتاب نائب خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

رئيس الوزراء الماليزي يلتقط “سيلفي” مع خادم الحرمين

رئيس الوزراء الماليزي يلتقط “سيلفي” مع خادم الحرمين
المناطق- الرياض

التقط محمد نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء الماليزي، صورة سيلفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك عقب التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا في قصر رئيس الوزراء الماليزي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون في المجال التجاري والاستثماري، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الماليزي وزير التجارة والصناعة داتو سري مصطفى محمد.

وتشمل مذكرة التفاهم الثانية، التعاون في مجال العمل والموارد البشرية، وقعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومن الجانب الماليزي وزير الموارد البشرية داتو سري ريتشارد ريوت.

كما تتعلق مذكرة التفاهم الثالثة بالتعاون في المجال العلمي والتعليم، وقعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومن الجانب الماليزي وزير التعليم العالي داتو سري ادريس بن جوسوه.

فيما تعنى مذكرة التفاهم الرابعة، بالتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية، وقعها من الجانب السعودي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، ومن الجانب الماليزي مدير عام وكالة الأنباء الماليزية داتو ذو الكفل صالح.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>