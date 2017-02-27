أمير الباحة يرعى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الأربعاء المقبل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، يوم الأربعاء القادم ، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تحت شعار ” يداً بيد للوقاية من المخاطر ” وذلك بمركز الغنيم التجاري بمدينة الباحة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد احمد بن عبد العزيز الدليوي أن الفعاليات المعدة للاحتفال بهذه المناسبة تتضمن عدداً من المعارض التي ستقام في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة والإدارات التابعة لها والمحافظات، مشيراً إلى أن الفعاليات تشمل إقامة محاضرات توعوية في مدارس التعليم العام والتعليم الجامعي والكلية التقنية والجامعة الأهلية والمعاهد العلمية ، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الأخرى المصاحبة التي تسهم في رفع مستوى التوعية لدى زوار هذه الفعاليات والتعريف بجهود رجال الدفاع المدني والخدمات التي يقدمونها في مجال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية .

وأكد العميد الدليوي حرص سمو أمير منطقة الباحة ومتابعته الدائمة للجهود التوعوية التي تقدمها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، مثمنا جهود ومشاركة كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إنجاح هذه الفعاليات.