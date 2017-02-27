في كذبة جديدة.. الحوثيين يعلنون صناعة طائرات مقاتلة تباع في الأسواق العالمية للهواة

أثار إعلان الحوثيين، أمس الأحد، عن تصنيعهم أربع طائرات بدون طيار، هي “قاصف1” الهجومية، وثلاث طائرات استطلاعية هي “راصد ورقيب وهدهد1″، موجة من السخرية من قبل سياسيين وإعلاميين يمنيين، رأوا في الخطوة نوعا من التمادي من طرف مليشيات الحوثي في غيهم القديم.

واعتبر آخرون أن إعلان مليشيات الحوثي عن هذا الأمر، جاء بعد تعرض قواتهم لهزائم متلاحقة من قبل التحالف العربي والجيش الوطني في الساحل الغربي لليمن، مع تواصل العمليات العسكرية هناك باتجاه ميناء الحديدة، الأهم لدى تحالف الحوثيين ـ صالح.

وما زاد من استغراب الساسة اليمنيين بمن فيهم المقربون من الحوثيين، أنه لم تسجل اليمن أية صناعة عسكرية لها من قبل في هذا الجانب، كما أن تصنيع الطائرات بدون طيار يستغرق وقتا طويلا، إضافة إلى مبالغ مالية طائلة، وخبرة عريقة في هذا الجانب، وهو ما ينعدم في الحالة اليمنية. ما جعل خطوة المليشيات مكشوفة ومثيرة للسخرية.

ويعتبر عرض الحوثيين إحدى المهازل التي دعمتهم بها إيران التي تمارس مثل هذا التظليل على شعبها، حيث تعتبر تلك الطائرات نماذج بلاستيكية لطائرات موجهه تباع في الأسواق العالمية بأسعار زهيدة.

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