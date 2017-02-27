أمير القصيم: إطلاق المركز السعودي لتعزيز الانتماء الوطني قريباً

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عن إطلاق المركز السعودي لتعزيز الانتماء الوطني بمنطقة القصيم ، ليكون مسانداً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، جاء ذلك خلال تدشينه مساء الأحد فعاليات أسبوع “تلاحم” الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في منطقة القصيم ، ويستمر حتى الثاني من جمادى الآخرة متضمنًا مجموعة من الفعاليات والجلسات الحوارية والبرامج والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل والمعارض الفنية ، حيث أطلع على المعرض المصاحب ، وشهد توقيع الاتفاقية بين مجلس شباب القصيم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، واطلع على القافلة وكرم الداعمين والمشاركين.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم ، أنه لا أمن ولا رغد عيش في مجتمع لا ينعم بسلام اجتماعي ، لافتاً إلى أن مما يؤثر سلباً في المجتمعات ويهدم أركانها وبنيانها من قواعده ، أن يتمايز الناس بغير التقوى والفضائل ، وذلك مما نبذه ديننا الحنيف الذي نشأ في بيئة جاهلية ، كان بها فقدان للتوازن القيمي ، لما فيها من سلبيات أفقدت المجتمع توازنه ، لقيامها على التمييز والتصنيف دون مرجعيات تحترم إنسانية الإنسان ، ولعل أسوأ ذلك التعصب القبلي الذي يرهق الطاقة المجتمعية في صراعات معنوية ونفسية وعقلية ، والذي استنكره رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأضاف سموه قائلاً: “إننا بعد أن أعزنا الله بنعمة الإسلام وأخلاقه وفضائله ، ينبغي أن نشكر تلك النعمة بالحفاظ على ذلك الجمال الإنساني ، بأن نجعل قيم ديننا ومبادئه عنواناً عريضاً لماهيتنا الإنسانية التي لا ترتقي أو تكرم إلا بهذا الدين الذي ينبذ التعصب القبلي وكافة أشكال العصبية والتعصب بما فيها التعصب المذهبي ، ولم يضر المسلمين أمر عبر تاريخهم أكثر سوءاً من التعصب والتمايز الاجتماعي والمذهبي”.

وأكد سمو أمير القصيم أن تصنيف المجتمعات المسلمة والمسلمين إلى جماعات وأحزاب أمر خطير للغاية وينذر بتقسيم مجتمعنا ، وتمتد الخطورة إلى الأمن الوطني ووحدة الصف ، فيما نجده من بروز إرهابيين ومتطرفين ، والعصبية القبلية والعنصرية الأسرية أو المناطقية ، وجميعها من ضروب الجاهلية ، وأن العصبية الضيقة في النسب أو الأصل لا تغني الإنسان شيئاً في الميزان الإنساني والديني ، وأن من يتمسك بما عليه من شرف الأصل والمكانة إنما هو في جاهلية من فكره وحاله ، ولا يمكن أن نتعارض مع قيم ديننا بهذا العنت الذي يقودنا إلى التناقض ، وكأننا نرى بعض مسائل الدين لا تعنينا أو غير جديرة بالاهتمام ، وأن الدين القيم رسالة سلام وأمن وتسامح ومساواة وعدل بين جميع البشر وأجدر بتباعه ، فالله يرفع به وليس بما نضعه من أعراف وقواعد أنكرها منذ الجاهلية.

وأشار سمو أمير القصيم إلى أننا أمام متغيرات عالمية على مستويات شتى ، وتبقى بلادنا بتوفيق الله راسخة أمام جميع هذه التحديات والتهديدات التي تواجهها ، تمثل أروع الأمثلة في علاقة الحاكم بالمحكوم والراعي بالرعية في قوة التلاحم وصدق الولاء وحسن التواصل ، بفضل تمسكها بعقيدتها وتحكيمها لشرع الله ومن ثم حسن القيادة وجوهر أخلاقها ، مبيناً أن ما تعيشه البلاد اليوم من تلاحم بين القيادة والشعب استطاع أن يقدم وقيادته بتكاتفهما منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ نموذجاً فريداً في بناء دولة التوحيد والبناء والتنمية.

وبين سمو أمير القصيم ، أن قضية الإرهاب في عصرنا الحالي من أهم القضايا التي تهم جميع الدول وكافة المجتمعات لخطورتها على أمن الدول وزعزعة استقراراها ، وإن جرائم الإرهاب الوحشية من إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل المحرم شرعاً تشكل انتهاكاً خطيراً لكرامة الإنسان وحقوقه ، وينبغي محاربتها بكافة الوسائل والتعاضد في القضاء عليها ، لافتاً سموه إلى ان هناك مهددات حقيقية للأمن وللوحدة الوطنية لا تقل خطراً عن الإرهاب فهي تعمل على تصدع المجتمع وتفككه وتشغل كيان الدولة عن الاهتمام بتنمية الوطن والمواطن وبناء مؤسساتها الحديثة ، وهذه المهددات تكمن في الشعارات الداعية إلى العنصرية المناطقية والنعرات القبلية والعائلية والتحزبات الدينية والمذهبية والتفاخر بالأنساب والأحساب.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن اللحمة الوطنية هي الوقاية والأساس في استقرار الدول ونمائها ، وهي التي يقوم عليها البناء الوطني السليم ، وتشكل هدف التنمية السياسية وغايتها الأولى ، وأن أي مساس بها من شأنه تقويض السلم الوطني يؤدي إلى تراجع عملية التنمية المجتمعية والحضارية ، كما أن زعزعتها تؤدي إلى الاضطرابات الأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية ، وتمنى سموه أن يكون شعارنا لا مذهبية ولا عنصرية ولا قبلية ، بل هوية إسلامية سعودية تحت راية لا إله إلا الله محمداً رسول الله.

وألقى معالي الأستاذ فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كلمة قدم في مستهلها الشكر لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وحضوره لفعاليات أسبوع تلاحم بالقصيم ، مزجياً الشكر لأهالي القصيم على ما أبدوه من تجاوب وحماس مع اللقاء في مختلف أنشطته وحرصهم على بناء مجتمع متحاور لوطن متلاحم من اجل تعزيز وحدتنا الوطنية وحماية نسيجنا المجتمعي ، مبيناً أن المركز أنطلق منذ أكثر من عشر سنوات ليواجه الكثير من استحقاقات الواجب الوطني وترجمة الأهداف حيال قضايا الحوار والوحدة الوطنية والمواثيق الدولية والغلو والتطرف وقضايا المرأة والشباب والحوار مع الآخر ، مشيراً إلى أن المركز أطلق برامج ومبادرات تركز على مساندة الجهود الأمنية وتعزيز التلاحم المجتمعي ، وتتعزز لدينا قناعة مطلقة بأهمية الحوار والتماسك الاجتماعي في إدارة الاختلاف وفي تقريب وجهات النظر وصناعة الرأي وبناء جسور من التعاون والتفاهم بين فئات المجتمع حول قضايانا الوطنية المتنوعة.

وأشار إلى أن برنامج تلاحم الذي تشهده منطقة القصيم يهدف عبر برامجه المتنوعة إلى عزيز وتنسيق الجهود الفكرية بما يعزز لحمتنا الوطنية ويساند الجهود الأمنية والفكرية ويحمي مجتمعنا من الأفكار والنزاعات المتطرفة والإشاعات الكاذبة والعمل على تحقيق القيم الفكرية والاجتماعية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على تعزيز قيم الوسطية والتسامح ، وأن الأهداف النهائية لبرنامج تلاحم تصب في تعزيز فكرة التعايش المجتمعي كضرورة أساسية للتعلم المستمر من بعضنا البعض وتنسيق الجهود واستثمار طاقات الشباب لتعزيز اللحمة الوطنية.

وبين عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق ، دور العلماء والدعاة في تعزيز التلاحم الوطني ، خلال محاضرة أدارها الدكتور حسن بن فهد الهويمل عضو مجلس أمناء المركز ، تناول فيها جوانب التلاحم الوطني ، وصوره في المجتمع السعودي ، والثوابت الدينية والشرعية التي يستند عليها ، وضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ، والتعاون على البر والتقوى، وما جاء به الإسلام من تعضيد للتكافل والتعايش والتضامن.

كما تحدث المطلق عن دور العلماء والدعاة في مواجهة أشكال التطرف والتعصب ، ودورهم في بيان المشكلات التي تواجه المسلمين اليوم ، ودورهم في تعزيز التمسك بالثوابت والوحدة الوطنية خاصةً في عصر يشهد من التقلبات والتحديات ما يدعو إلى مواجهتها والوقوف أمامها بصلابة ، داعياً أساتذة الجامعات والمعلمين والقضاة وطلبة العلم والدعاة وخطباء المساجد وأرباب الأسر أن يعززوا من قيمة التلاحم ، وإقفال المنافذ التي يترصد من خلال أعداء الأمة للوصول إلى شبابنا ، وأن يجدوا في الوقاية ، والسعي في تجفيف منابع الفكر المتطرف ، ولا يجوز أن يكون شبابنا أوعية تجارب ولا مواد قابلة للتشكل في أيدي الأعداء ، وعلينا أن نزرع فيهم المناعة ونخبرهم بمكائد الأعداء ، وأن نزرع في شبابنا احترام مراكز الاجتهاد الجماعي ، التي هي سبيل من سبل حفظ الشباب ، وعدم انقيادهم خلف الفتاوى الوهمية ، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية هي رأس القوة التي نواجه بها الأعداء ، وهي التي نحمي بها بلادنا من أطماع الأعداء ، مؤكداً أننا بحاجة ماسة لتقوية الوحدة ونسيج الترابط الاجتماعي ، ونحمي أنفسنا من الأمراض العصبية القبلية والعصبية المذهبية ، والنزوات الشهوانية ، داعياً العلماء أن يهتموا بتأصيل مفاهيم الوسطية لدى الشباب حتى تستقر في أذهانهم ويعملوا على مكافحة التطرف والخروج عن جادة الوسطية ، مبيناً أن الحوار هو أسهل الطرق للقناعة.