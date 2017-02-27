مياه جازان : تشغيل محطة التنقية بسد وادي ضمد

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بتشغيل محطة التنقية بسد وادي ضمد بسعة تقديرية تصل إلى 4000 متر مكعب يومي .

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر الجبر أنه تم تشغيل محطة تنقية سد وادي ضمد بعد أن أنهت الإدارة العامة للمياه عملية الإختبارات الازمة لضمان ناتج المياه وبلوغها للمواصفات المطلوبه .

وبين الجبر بانه حالياً يتم تغذية الاشياب المجاورة لها عبر خطوط نقل المياه المنقاة والتي تمد صهاريج السقيا المجانية والخاصة لتغذية كلاً من محافظة العيدابي والدائر وفيفاء .

موكداً بان الاشياب قادرة على تغذية 286 صهريج في اليوم الواحد والتي ستساهم في تزويد وسد حاجة المواطنين بالمياه

وأبان المهندس بندر الجبر أن إدارة خدمات المياه تبذل كافة الجهود لتوصيل المياه المحلاة لكافة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم بناءً على توجيهات أمير منطقة جازان يحفظة الله ومتابعة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد الموكلي.