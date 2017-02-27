محافظ حفر الباطن يكرم الطلاب المتفوقين

رعى محافظة محافظ حفر الباطن الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العطيشان حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً للعام الدراسي 1436-1437هـ والذي نظمه قسم التوجيه و الإرشاد بالإدارة بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعيان المحافظة وأولياء الأمور.

وقال مدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي أرفع أسمى آيات العرفان وأعطر معاني التقدير لأولياء أمور فرسان التفوق الذين هيئوا المناخ الملائم للاستذكارووفروا الإمكانات اللازمة للنبوغ فكان لهم بعد توفيق الله ما أرادوا برؤية قطاف حصادهم ثماراً يانعة في ظلال التربية الوارفة , والتهنئة موصولة للزملاء التربويين من مديري مدارس ومعلمين ومرشدين الذين قدموا خلاصة جهودهم وعصارة أفكارهم في سبيل التفوق والإبداع إدراكاً منهم أن الاستثمار الافضل يمكن في عقول أبنائنا الطلاب عماد الوطن وعدته وحصنه الحصين والشكر لأبنائي الطلاب الذين شمروا عن سواعدهم حتى تصدروا قافلة التربية وأطراف النهار بجد وجهد واجتهاد دون كلل أو ملل أو سأم.

وتم عرض مسرحية وأوبريت “فالح والأبطال” الذي صاغ حرفها الشاعر الأستاذ فواز بن عبدالله المطيري وبرعاية مدارس شعلة الإيمان الأهلية وتحدثت عن مقارنة بين المتفوق والمهمل مسلطة الضوء على أثر التفوق في نفوس الأبناء على الآباء لاسيما المرابطين من جنودنا البواسل في ربط جميل لقي إشادة الحضور.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الطلاب المتفوقين حيث كرم سعادة محافظ حفر الباطن الطلاب المتفوقين بالإضافة لتكريم للرعاة وفريق الإعداد والتقديم للحفل.