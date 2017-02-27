وزارة العدل تكرم موظفيها المتقاعدين بتبوك والجوف والشمالية

احتفلت وزارة العدل في تبوك بموظفيها المتقاعدين في كافة مرافقها العدلية في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ممن انتهت خدمتهم نظاميًا هذا العام، برعاية فرع وزارة العدل بتبوك والإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة.

وبهذه المناسبة ألقى راعي الحفل معالي رئيس محكمة الإستئناف فضيلة الشيخ أحمد بن حفير الحفير كلمة رحب فيها بمتقاعدي وزارة العدل بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وقال أن احتفاء وزارة العدل بالمتقاعدين والمميزين وبرعاية كريمة من معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دليل على حرصها على رد الجميل لأهله وعرفان منها لكل من أعطى بسخاء لخدمة هذا المرفق العدلي الذي يشرف كل من يعمل فيه فهو من يسعى لتطبيق شرع الله وأحكامه.مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة للاستفادة من الخبرات التراكمية لدى منسوبيها المتقاعدين وترحب بمقترحاتهم التطويرية.

تلا ذلك كلمة المتقاعدين ألقاها نيابة عنهم الموظف بالمحكمة العامة بتبوك الموظف سالم بن عواد العطوي معرباً فيها عن سعادته بهذه المناسبة، ومقدماً شكره للقائمين على هذا الحفل لما قدموه من لمسة وفاء ليست بمستغربة منهم، وقال أن كل ما قدموه هو وزملائه المتقاعدين طيلة مسيرة عملهم ماهو إلا خدمة الأبناء لوطنهم . معتذرا هو وزملاءه المتقاعدين عن كل زلة جرها قلم أو نطق بها لسان أثناء مسيرتهم الوظيفية الطويلة .

ثم ألقى فضيلة مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليم اللاحم كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن سروره بتكريم زملاء خدموا وزارة العدل على مدى سنوات طويلة أفنوا فيها زهرة شبابهم في خدمة هذا القطاع الحيوي في حياة المواطن ، وقدم شكره للمتقاعدين في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وقال (( إنهم رجالاً أوفياء تولوا مهامهم ومسئولياتهم بكل أمانة وشرف متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الجديدة وهم يرفلون بوافر الصحة والعافية والأمن والأمان في ظل حكومة هذا الوطن الغالي العزيز.

ثم القى منسق التواصل الداخلي بفرع وزارة العدل فيصل بن سعود الحجيري كلمة بهذه المناسبة تقدم بالشكر خلاها للمتقاعدين المكرمين ، ودعاهم أن يستمر التواصل معهم للاستفادة من خبراتهم الوظيفية ، والتي كانت ثمرة مشوارهم الطويل . مؤكداً حرص الوزارة على تبني كافة مقترحاتهم وأفكارهم .

وفي ختام الحفل قدم معالي رئيس محكمة الإستئناف فضيلة الشيخ أحمد الحفير ومدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم الشهادات والدروع التقديرية والهدايا للمكرمين من المتقاعدين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقتي تبوك والجوف والحدود الشمالية .

الجدير بالذكر ان وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية دأبت سنويا على تكريم موظفيها المتقاعدين وتأهيلهم ضمن برنامج تتبناه الوزارة يمثل أحد مبادرات المسؤولية الاجتماعية للجهات الحكومية بالمملكة ، بهدف تأهيل المتقاعدين وتسليط الضوء على أهم المشكلات التي يمكن مواجهتها وكيفية التغلب عليها من خلال التخطيط المبكر والسليم ، واستثمار الخبرات والتجارب لتحقيق درجة عالية من الاستقرار النفسي والاجتماعي .

حضر الحفل سعادة مدير المتابعة الإدارية بفرع وزارة العدل بتبوك نايف بن سعيد العطوي وممثل الإدارة العامة للقضايا الأسرية بالوزارة محمد الخثلان كما حضره ممثلي التواصل الداخلي بالوزارة محمد المشعل وخالد القاسم.