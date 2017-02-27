 مشروب سحري يخلصك من الدهون وجرثومة المعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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مشروب سحري يخلصك من الدهون وجرثومة المعدة

مشروب سحري يخلصك من الدهون وجرثومة المعدة
المناطق - الرياض

يوماً بعد يوم، يزداد عدد الأشخاص المصابين ببكتيريا جرثومة المعدة المعروفة بـ”هيليكوباكتر”، وهي نوع من البكتيريا التي تسبب عدوى قد تظل عديمة الأعراض في المعدة لفترة طويلة، وعادة ما تنتقل هذه العدوى عن طريق الطعام والماء الملوثين.

وتؤدي جرثومة المعدة إذا لم يتم علاجها بسرعة، إلى مشاكل صحية كبيرة من بينها التقيؤ المفرط، انتفاخ وحرقة المعدة، وارتجاع المريء، والإسهال، والإمساك وقد يصل الأمر إلى القرحة الهضمية وسرطان المعدة، هذا بالإضافة إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية لما تسببه من ضعف في الدورة الدموية، عوضاً عن تسببها في خفض مستويات السيروتونين في الدماغ، ما يؤدي إلى الاكتئاب.

وللتخلص من هذه البكتيريا الفتاكة، هناك مشروب منزلي بسيط المكونات يساعد في مكافحتها والتخلص أيضاً من انتفاخ المعدة المصاحب لها، بالإضافة إلى فعاليته في حرق الدهون ليلاً، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة.

المشروب السحري

ويتم إعداد هذا المشروب بمزج ليمونة مع ثمرة من الخيار وملعقة من الزنجبيل المبشور وملعقة من عصير الصبار وبعض البقدونس أو الكزبرة ونصف كوب من الماء في الخلاط، حتى يح المزيج ناعماً.

وبتناول هذا المشروب الطبيعي يومياً لن تتخلص فقط من جرثومة المعدة وانتفاخ البطن المصاحب لها (خاصة في المراحل الأولى من الإصابة بالعدوى)، وإنما سترى فاعليته منقطعة النظير في التخلص من الدهون وذلك بفضل ميزات مكوناته التالية:

 

1 – البقدونس/الكزبرة

سواء البقدونس أو الكزبرة فكلاهما يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ما يساعد في القضاء على احتباس الماء بالجسم وبالتالي التخلص من الانتفاخ والوزن الزائد معاً.

 

2 – الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في تعزيز التمثيل الغذائي ويمنع الإمساك، كما أنه يساعد في حرق دهون البطن أثناء النوم، لذا فهو يعد من أفضل العلاجات المنزلية لإنقاص الوزن.

 

3 – الخيار

يعد الخيار من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والتي تساعد في عملية حرق الدهون.

 

4 – عصير الليمون

كما يساعد عصير الليمون في تخليص الجسم من السموم مما يساعده على حرق الدهون أثناء الليل.

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