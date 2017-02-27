 مجلس بلدي الباحة يطالب الأمانة بضرورة معالجة مجاري السيول في المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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مجلس بلدي الباحة يطالب الأمانة بضرورة معالجة مجاري السيول في المدينة

مجلس بلدي الباحة يطالب الأمانة بضرورة معالجة مجاري السيول في المدينة
المناطق-عبدالرحمن سفر
أوصى المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة في جلسته الأخيرة والتي ترأسها رئيس المجلس البلدي الأستاذ أحمد آل هادي الزهراني، بسرعة توسعة طريق الغانم جدرة الرابط بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد مع تعديل بعض المنحنيات واعتماد المسار التنظيمي للشارع بشكل عاجل ، كما أقر المجلس مخاطبة الأمانة بتخصيص مواقع للمرافق الحكومية في المخططات المعتمدة ومن بينها مخطط بني سار مع ربط المخططات السكنية ببعضها بطريق يلبي احتياجات الحركة السكانية والتجارية ومنها مخطط المفارجة ، الخويتم ، المراصعة ، الحمدة ، السواد، وطالب المجلس البلدي من الأمانة بضرورة معالجة مجاري السيول في مدينة الباحة سيما وأن المنطقة تشهد خلال هذه الأيام موسم أمطار.وكذلك توفير اجهزة متطورة لمطابقة المواصفات لقياس سلامة الأغذية ومنتجات المزارعين.

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