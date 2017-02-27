 “المنيع”: يجب كشف أماكن وجود “ساهر” وعدم استغفال السائقين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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“المنيع”: يجب كشف أماكن وجود “ساهر” وعدم استغفال السائقين

“المنيع”: يجب كشف أماكن وجود “ساهر” وعدم استغفال السائقين
المناطق - الرياض

طالب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، القائمين على كاميرات الرصد الآلي “ساهر”، بالكشف عن أماكن وجودها وتوضيحها للسائقين، وألاتكون فكرة “ساهر” قائمة على الترصد واستغلال غفلة قائدي المركبات.

وشدد المنيع وفقاً لـ “الوطن”، على أن الهدف من “ساهر” يفترض أن يكون التأديب وليس تحصيل الرسوم، مشيراً إلى أهمية “ساهر” نظراً لأن المملكة تعاني كثيراً من حوادث المرور، وإنشاء نظام للرصد الآلي للمخالفات عالج هذا الوضع السيئ.

وأعرب عضو هيئة كبار العلماء عن أمنيته في ألا يضطر السائقون إلى تنبيه سالكي الطرق بوجود كاميرات “ساهر”؛ لما في ذلك من شبهات قد تحتمل الغش، مطالباً القائمين على النظام بوضع علامات على الطرق للتنبيه بوجود الكاميرات.

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