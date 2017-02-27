مقتل 11 شخصاً بغارات للأسد على شمال غرب سوريا

قتل 11 شخصاً على الأقل بينهم 7 مدنيين الاثنين جراء غارات نفذتها قوات النظام على مدينة أريحا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “طائرات حربية تابعة لقوات النظام نفذت بعد منتصف ليل الأحد الاثنين غارات على مناطق عدة في مدينة أريحا، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً في حصيلة أولية، بينهم 7 مدنيين على الأقل”.

كما أضاف المرصد أن بين المدنيين 3 أطفال، قتل اثنان منهم مع والديهما.

وتستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبان سويت بالأرض جراء الغارات بحسب المرصد.

فيما أفاد ليث فارس وهو أحد مسعفي الدفاع المدني في المدينة لوكالة فرانس برس “نعمل منذ الساعة الثالثة والنصف صباحاً على إنقاذ الضحايا من تحت أنقاض مبنيين من 4 طوابق انهارا بشكل كامل على السكان المقيمين فيهما”.

كما أشار أيضاً إلى “انتشال 20 جريحاً على الأقل”، مضيفاً “نواصل عمليات البحث عن عائلتين يقدر عدد أفرادهما بـ7 أو 8 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض”.

وتأتي حصيلة القتلى هذه بعد يومين من مقتل 10 مدنيين آخرين جراء غارات لقوات النظام استهدفت المدينة التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وبحسب المرصد، تتعرض مناطق عدة في محافظة إدلب في الأيام الأخيرة لغارات كثيفة من قوات النظام.