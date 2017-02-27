 زعيم كوريا الشمالية “يتوعد” ميسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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زعيم كوريا الشمالية “يتوعد” ميسي

زعيم كوريا الشمالية “يتوعد” ميسي
المناطق - وكالات

يرغب رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في تحويل بلاده إلى قوة كبيرة على مستوى كرة القدم، لكن تصريحات أخيرة له اكتسبت أبعادا لافتة بعدما تناولت نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي بطريقة غريبة.

وقال كيم جونغ أون إن بلاده تعمل على “إنتاج” العديد من المواهب، معتبرا أن نجم برشلونة سيصبح “جزءا من الماضي”، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية.

ويهدف الزعيم الكوري الشمالي إلى إنشاء ما يمكن تسميته بـ”مصنع ميسي”، إذ دشن عام 2013 مدرسة بيونغ يانغ لكرة القدم، بهدف إعداد لاعبين موهوبين، وصقل مهاراتهم لدخول عالم اللعبة.

ونقلت “موندو ديبورتيفو” تصريحات عن ري يو إيل، أحد مدربي هذه المدرسة الذي قال: “نحن ندرب شبابنا لكي يصبحوا لاعبين أكثر موهبة مثل ميسي، في الوقت الراهن نسعى للسيطرة على آسيا، وفي المستقبل القريب نأمل أن نتمكن من السيطرة على العالم”.

يذكر أن منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لدور الثمانية في كأس العالم 1966، وظهر لآخر مرة بمونديال 2010 بجنوب إفريقيا، حين خرج من الدور الأول بعد هزائم قاسية.

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