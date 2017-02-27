 جمرك جسر الملك فهد يحبط أكثر من 18 ألف زجاجة خمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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جمرك جسر الملك فهد يحبط أكثر من 18 ألف زجاجة خمر

جمرك جسر الملك فهد يحبط أكثر من 18 ألف زجاجة خمر
المناطق - واس

نجح جمرك جسر الملك فهد في إحباط كمية من الخمور بلغ عددها (18.888) زجاجة، وذلك بعد أن تم محاولة تهريبها في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة.
أوضح ذلك مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف ضيف الله العتيبي ، مبيناً أن رجال الجمارك بعد قيامهم بتفتيش إحدى الشاحنات القادمة، عثر على كمية من الخمور بلغ عددها (18.888) زجاجة، مخبأة داخل كراتين مياه بمقدمة صندوق الشاحنة لغرض التمويه، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .
ونوه مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف بالجهود التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها, مبرزا النجاحات المتميزة التي تحققها كافة المنافذ الجمركية (البرية, الجوية, البحرية) وذلك في مجال مكافحة التهريب بأنواعه كافة.
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