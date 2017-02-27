 تجاوبا مع توجيه سمو أمير جازان.. إحدى الشركات المشغلة بمستشفى العارضة تصرف رواتب ومستحقات الموظفين خلال 48 ساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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تجاوبا مع توجيه سمو أمير جازان.. إحدى الشركات المشغلة بمستشفى العارضة تصرف رواتب ومستحقات الموظفين خلال 48 ساعة

تجاوبا مع توجيه سمو أمير جازان.. إحدى الشركات المشغلة بمستشفى العارضة تصرف رواتب ومستحقات الموظفين خلال 48 ساعة
المناطق - جازان
تجاوبت إحدى الشركات المشغلة لمستشفى العارضة العام استجابة لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان والذي وجه مؤخرا بمتابعة شكوى موظفي إحدى شركات التشغيل والصيانة بمستشفى العارضة العام بشأن تأخر رواتبهم حيث صرفت الشركة كافة رواتب الموظفين المتأخرة خلال 48 ساعه استجابة لتوجيه سمو أمير المنطقة أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم مشيرا إلى أن بعض الموظفين طالبوا بتحويل رواتبهم على حساباتهم لدى البنوك المحلية حتى تنتهي معاناتهم ومشاكلهم مع بطاقات الصراف الخاصة بالشركة وتقدم كافة الموظفين بالشكر والعرفان لسمو امير منطقة جازان على متابعته وحرصه على الدور الكبير الذي يقوم به شباب المنطقة والوقوف بجانبهم ودعمهم للمساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة .

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