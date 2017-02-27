 الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن بندر يؤديان صلاة الميت على الأميرة البندري بنت ناصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن بندر يؤديان صلاة الميت على الأميرة البندري بنت ناصر

الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن بندر يؤديان صلاة الميت على الأميرة البندري بنت ناصر
المناطق - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – في جامع الأمام تركي بن عبدالله بالرياض .
وأمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .
وأدى الصلاة مع سموهما سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وإخوة الفقيدة وهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن ناصر بن عبدالعزيز .
كما أدى الصلاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسئولين وجمع من المواطنين .
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