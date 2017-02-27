 أجريت لأول مرة بمستشفى البرك العام.. فريق طبي يستأصل حصوتين كبيرتين من مثانة مريض ستيني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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أجريت لأول مرة بمستشفى البرك العام.. فريق طبي يستأصل حصوتين كبيرتين من مثانة مريض ستيني

أجريت لأول مرة بمستشفى البرك العام.. فريق طبي يستأصل حصوتين كبيرتين من مثانة مريض ستيني
المناطق - عسير
نجح فريق طبي بمستشفى البرك العام “50سرير”بأجراء عملية جراحية لستيني يعاني من وجود حصوات كبيرة بالمثانة البولية، وكان المريض وعمره 60 عاما قد حضر إلى قسم المسالك البولية بالمستشفى وهو يعاني من صعوبة في التبول واحتباس متكرر للبول وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له من أشعة تلفزيونية وأشعة مقطعية اتضح وجود حصوتين كبيرتين بحجم 5 سم و3 سم في المثانة البولية كانت السبب في معاناة المريض.

   وعلى إثر ذلك تقرر للمريض عملية جراحية لاستئصال الحصى من المثانة البولية حيث قام الفريق الطبي بأجراء العملية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد وشارك في العملية الدكتور حسن تمراز أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية والدكتور حيدر عثمان أخصائي الجراحة العامة والدكتور أمير أخصائي الجراحة العامة والدكتور علاء معروف أخصائي التخدير وطاقم التمريض.

  ويأتي نجاح هذه العملية والتي تجرى لأول مرة بالمستشفى ضمن خطة إدارة المستشفى لتطوير قسم الجراحة وجراحة المسالك والذي بدأ بجدولة مجموعه من العمليات الجراحية سيتم عملها سعيا من المستشفى لتطوير بيئة العمل وتخفيف معاناة المرضى بالذهاب للمستشفيات المرجعية البعيدة.
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