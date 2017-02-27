 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي مركز الخبراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي مركز الخبراء

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي مركز الخبراء
المناطق - بريدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، رئيس لجنة أهالي مركز الخبراء عبدالله بن عبدالرحمن القميع ، وأعضاء اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة التشكيل الجديد للجنة وتغيير الأعضاء.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم ، مشيداً بالدور الذي تقوم به اللجنة في دعم المناسبات والمناشط المقامة على أرض الخبراء ، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المركز ، متمنياً لأعضاء اللجنة كامل التوفيق والنجاح لما فيه خدمة للدين والوطن.

من جانبه ، عبر رئيس وأعضاء لجنة أهالي مركز الخبراء عن بالغ شكرهم وتقديرهم على استقبال سموه لهم ، ودعمه وتوجيه المتواصل والمستمر لهم ، مؤكدين لسموه بأن توجيهاته النيرة ستكون نبراساً لهم في مستقبل الأيام ، سائلين الله أن يكونون نافعين لخدمة أهالي الخبراء ومنطقة القصيم عامة.

حضر الاستقبال رئيس مركز الخبراء عبدالعزيز بن عبدالله الحديثي.

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