أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي مركز الخبراء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، رئيس لجنة أهالي مركز الخبراء عبدالله بن عبدالرحمن القميع ، وأعضاء اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة التشكيل الجديد للجنة وتغيير الأعضاء. ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم ، مشيداً بالدور الذي تقوم به اللجنة في دعم المناسبات والمناشط المقامة على أرض الخبراء ، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المركز ، متمنياً لأعضاء اللجنة كامل التوفيق والنجاح لما فيه خدمة للدين والوطن. من جانبه ، عبر رئيس وأعضاء لجنة أهالي مركز الخبراء عن بالغ شكرهم وتقديرهم على استقبال سموه لهم ، ودعمه وتوجيه المتواصل والمستمر لهم ، مؤكدين لسموه بأن توجيهاته النيرة ستكون نبراساً لهم في مستقبل الأيام ، سائلين الله أن يكونون نافعين لخدمة أهالي الخبراء ومنطقة القصيم عامة. حضر الاستقبال رئيس مركز الخبراء عبدالعزيز بن عبدالله الحديثي.