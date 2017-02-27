 مدير جامعة الباحة يباشر عمله في الجامعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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مدير جامعة الباحة يباشر عمله في الجامعة

مدير جامعة الباحة يباشر عمله في الجامعة
المناطق-عبدالرحمن سفر
باشر معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك  اليوم الاثنين عمله بالجامعه و التقى معاليه في مكتبه بإدارة الجامعة ووكلاء الجامعة، ورؤساء الأقسام الذين بادروا بالتهنئة على الثقة الملكية بتعيينه مديراً للجامعة .
وأكد معالي الدكتور كوشك أنه سيبذل قصارى جهده لمواصلة مسيرة الجامعة والعمل على تطويرها، مفيداً أنه سيكون هناك مزيد من الاهتمام والمتابعة لمشاريع الجامعة التي لا زالت في طور الإنشاء، مشيداً بالتوسع الذي حققته الجامعة وأهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع طلاب وطالبات الجامعة.
ولفت معاليه إلى أنه سيحرص على دعم العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة وتعزيز مساعي إيجاد البيئة الجاذبة بكل محاورها سواءً للطلاب والطالبات أو المنسوبين، وكذلك التركيز على تفعيل جوانب البحث العلمي وتعزيز قنوات التواصل ما بين الجامعة والمجتمع، مبيناً أنه سيتابع عن كثب ما تم إنجازه وتنفيذه من خطط استراتيجية ومشاريع إنشائية وبنى تحتية في جامعة الباحة والكليات التابعة لها في المحافظات والحرص على تسريع وتيرة العمل طبقاً لجداول التنفيذ.
وأكد الدكتور  كوشك أن نجاح جامعة الباحة لن يتحقق إلا بتكاتف جميع منسوبيها وكوادرها للوصول بالجامعة إلى المستوى الذي يليق بمنطقة الباحة حتى تكون من أفضل الجامعات، مشدداً على أن استخدامات التقنية وتحقيق الاستفادة القصوى منها يمثل عنصراً مهما في مسيرة الجامعة خلال الفترة المقبلة على صعيد خدمة الطلاب والمجتمع .
وشكر معاليه مديري الجامعة السابقين على ما قدموه للجامعة من جهود وأعمال أدت إلى تطور الجامعة، مشيراً إلى أن العمل سيتواصل لتحقيق أهداف الجامعة وفقا لمرئيات وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.
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الجدير قام معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل كوشك بحوله في   المدينة الجامعة بمحافظة العقيق، واستمع إلى شرح مفصل من وكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني على المشاريع التي تحتضنها المدينة الجامعية.
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