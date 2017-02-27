 مدير صحة جازان الجديد : يطّلع على مشروع الأرشفة الألكترونية بمستشفى صبيا ويستمع لمطالب المرضى والمراجعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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مدير صحة جازان الجديد : يطّلع على مشروع الأرشفة الألكترونية بمستشفى صبيا ويستمع لمطالب المرضى والمراجعين

مدير صحة جازان الجديد : يطّلع على مشروع الأرشفة الألكترونية بمستشفى صبيا ويستمع لمطالب المرضى والمراجعين
المناطق - جازان
أطلع مدير عام صحة جيزان الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني على مشروع الأرشفة الألكترونية المنفذ حالياً بقسم السجلات الطبيه في مستشفى صبياء العام مؤكداً على أهمية هذا المشروع الوزاري  وواعداً بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم من أجل انجاز هذا المشروع الذي يواكب تطلعات وزارة الصحة بما يحقق رؤية الوطن ٢٠٣٠

جاء ذلك خلال الزياره المفاجئة الذي قام بها الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني  عقب تكليفه مدير عام صحة جازان خلفاً عن الدكتور محمد بن خالد العبد العالي الذي تم تكليفه وكيل وزارة الصحه لشؤون المستشفيات

حيث إستهل زيارته المفاجئة برفقة مدير مستشفى صبيا الأخصائي أول مغبش بن حسين معشي لقسم جراحة اليوم الواحد وأشاد بما حققه القسم من إنجازات بحسب مؤشرات الأداء الذي أطلع عليها خلال الزيارة ، كما زار قسم العلاج الطبيعي وقسم الأشعة وقسم الطوارئ والعيادات الخارجية ، وإلتقى بالكوادر الطبيه والتمريضيه والفنية والإدارية الذي شكرهم على جهودهم وحثهم على بذل المزيد من العطاء والأرتقاء بخدمة المرضى والمراجعين صحيآ .

كما إستمع لملاحظات وشكاوي بعض المرضى والمراجعين الذي التقى بهم خلال زيارته ،  واعدآ بإزالة كافة العوائق التي قد تواجه سير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين ومؤكدآ بعملية تطوير مستوى الخدمات الصحيه بمستشفى محافظة صبياء العام .
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