 محلي الحجرة يوصي بالتعقيب على شركة الإتصالات لتقوية شبكة الاتصالات والإنترنت بالمحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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محلي الحجرة يوصي بالتعقيب على شركة الإتصالات لتقوية شبكة الاتصالات والإنترنت بالمحافظة

محلي الحجرة يوصي بالتعقيب على شركة الإتصالات لتقوية شبكة الاتصالات والإنترنت بالمحافظة
المناطق-عبدالرحمن سفر
ترأس محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي اليوم الاثنين ٣٠-٥-١٤٣٨ بقاعة الاجتماعات الرئسية بالمحافظة جلسة المجلس المحلي لمحافظة الحجرة الاولى من عام 1438 بحضور اعضاء المجلس ومديري الإدارات الحكومية الخدمية بالمحافظة .
وأشار العتيبي الى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير المنطقة تحث على تلمس احتياجات المواطنين والاهتمام بالبنية التحتية بالمحافظة وإيصال كافة الخدمات للمراكز والقرى التابعة للمحافظة ليستفيد منها المواطنين .
وشدد الدكتور العتيبي على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الاطار انفاذا لتوجيهات سموه الكريم وخدمة لابناء المحافظة.
واوضح مدير الشؤون الادارية والمالية والناطق الاعلامي للمحافظة لي بن عيسى الزهراني  بان المجلس أقر خلال الاجتماع عدد من التوصيات منها الرفع لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير المنطقة ورئيس مجلس المنطقة حيال التعقيب على شركة الإتصالات على تقوية شبكة الاتصالات والإنترنت بالمحافظة وكذلك متابعة العمل مع مؤسسة النقد السعودي على افتتاح أفرع  لعدد من البنوك بالمحافظة وكذلك الرفع لمدير إدارة مكافحة المخدرات حيال سرعة افتتاح شعبة لمكافحة المخدرات بالمحافظة وكذلك مخاطبة مدير الزراعة بالمنطقة حيال تبتير الأراضي الزراعية وذات الغطاء النباتي المسلمة لهم بالمحافظة حفاظا عليها من التعديات .

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