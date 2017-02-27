نصر الحريري : نظام الأسد يواصل ارتكاب المجازر لتقويض العملية السياسية

قال نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، “نحن هنا منذ بداية العملية التفاوضية”، معتبراً أنه لم يجد شريكاً حقيقياً باحثاً عن السلام في سوريا.

ولفت الحريري إلى “انتصار رائع للقضية السورية”، مشيراً إلى فوز فيلم الخوذ البيضاء بجائزة الأوسكار في الولايات المتحدة.

وقال من جنيف “لم نجد شريكاً حقيقياً باحثاً بجدية عن السلام من النظام السوري المستمر في مجازره، ولم نجد إدانة من أغلب أعضاء المجتمع الدولي للأسف”.

وطالب كل الدول “التي تتبنى القيم الإنسانية الرفيعة” بأن تتخذ إجراءات للضغط للبدء بالعملية السياسية الحقيقية.

وأكد أنه “سيكون لنا لقاء مع الجانب الروسي غداً غالباً. نتنمى أن تكون روسيا لصالح الشعب السوري، بعد كل ما حدث في سوريا وأن تتخذ موقفاً إيجابياً”.

وقال “نتمنى ألا تكون روسيا رهينة ميليشيات إيرانية تعمل لتقويض أية فرصة للسلام الحقيقي في سوريا.

وأضاف: “أنهينا لقاء إيجابياً ثانياً، ونحن مصممون على المضي قدماً من أجل الحل السياسي”.

إلى ذلك، اتهم رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نظام بشار الأسد بالدفاع عن تنظيم داعش لا سيما في مدينة الباب. وقال: “قدمنا للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا شهادات تثبت تنسيق النظام مع التنظيم المتطرف”، معتبراً أن اللقاء مع دي ميستورا كان إيجابياً.