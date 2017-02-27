 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب الشتوية والمدافئ لقرى وبلدات ريفي حلب الغربي وإدلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب الشتوية والمدافئ لقرى وبلدات ريفي حلب الغربي وإدلب

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب الشتوية والمدافئ لقرى وبلدات ريفي حلب الغربي وإدلب
المناطق - واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الشتوية وتشمل ” بطانيات ومفارش نوم ومعاطف وأحذية مقاومة للمطر للبالغين والأطفال ومدفأة ومخزون ديزل يكفي الأسرة لمدة شهر كامل ” يستفيد منها 30 ألف شخص في عدد من القرى والبلدات السورية بريفي حلب الغربي وادلب، وهي امتداد للمشروعات الإنسانية التي يقدمها المركز للأشقاء في سوريا.
وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة فهد العصيمي، أن المركز وزع خلال الفترة من 1 – 9 / 7 / 2017 م المساعدات الإيوائية في قرى وبلدات ريفي حلب الغربي وإدلب عبر منظمة إحسان التركية, استفادت منها الأسر في قرى وبلدات تل الكرامة , عنجارة , تلمنس , ومعرة النعمان , وكفرومة , دار الكبيرة ,معر تحرمه , كرسعة , معراته , الموزرة , اللج , جدرايا , تل غزال , أنب , شاغوريت , معراتا , معرشورين , تلمنس , ومعصران , الدير الشرقي , معرشمارين , بنش , الأتارب, بدارة غزة, العقربات, وقاح, دير حسان, مخيم أمهات المؤمنيين.
وقال : تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين.
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