أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطائف

هطلت اليوم ، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف ، شملت الشفاء، والهدا، وقروى ، ولية، والسر، وسديرة ، والحلقة، ومسرة، والحوية ، والردف ، والرميدة ، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.