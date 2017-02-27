 أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطائف

أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطائف
واس - الطائف

هطلت اليوم ، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف ، شملت الشفاء، والهدا، وقروى ، ولية، والسر، وسديرة ، والحلقة، ومسرة، والحوية ، والردف ، والرميدة ، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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