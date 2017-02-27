لجنة تنمية حائل الاجتماعية تنظم برنامج منارة لطالبات الابتدائي

بدعم ومتابعة من رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل الاستاذ منيف الفداغي تنظم لجنة التنمية الاجتماعية ممثلة في القسم النسائي, برنامج ” منارة ” لعدد من الطالبات الابتدائي يحتوي علی شرح ومراجعة الدروس للمرحلة الابتدائية للبنات بمواد الدين ولغتي والرياضيات واللغة الانجليزية. ..بمشاركة معلمات سيقمن في التدريس والشرح والتبسيط

وأوضحت مديرة القسم النسائي باللجنة الاستاذة تغريد التويم أن برنامج منارة التعليمي الذي تنفذه اللجنة برسوم شهرية قدرها 500ريال ً خلال الفترة المسائية, تهدف إلى دعم دروس التقوية المقدمة للطالبات المستفيدات من البرنامج في الصفوف العليا, ورفع المستوى التحصيلي للطالبات لتقويتهن في المواد بشكل خاص وتطوير مهاراتهن المعرفية من خلال وسائل تشجيعية وأنشطة تعزز مهاراتهن وسعى لتقويتهن في هذه الجوانب التي تعتمد عليها حياتهن الدراسية في مراحل الصفوف العليا .

مشيدة بدور ودعم رئيس اللجنة الاستاذ منيف الفداغي باهتمامه ومتابعته لكل انشطة اللجنة …