عبروا عن مشاعرهم الجياشة بزيارة  الملك سلمان.. الماليزيون: نحن أبناء المملكة وندين لها بالفضل وتدافع عنها

كانت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- إلى ماليزيا فرصة للكثير من الاخوة الماليزيين ليعبروا عن مشاعرهم التي يكنونها تجاه المملكة العربية السعودية وقيادتها لاسيما وأنهم عاشوا فترة طويلة من حياتهم في ربوع المملكة وارتبطت حياتهم بها .

يقول الدكتور فتح الباري المستشار الخاص لرئيس الوزراء الماليزي تغمرنا البهجة بهذه الزيارة التاريخية لزعيم الامة الإسلامية الملك سلمان بن عبدالعزبز إلى ماليزيا والتي تأتي بعد قرابة إحدى عشرة سنة من آخر زيارة لملك سعودي ، و هي مناسبة عظيمة لنا ننتظرها من مدة طويلة والحمد لله انها تحققت بهذا الزخم الكبير والعدد المرافق له والتي نتطلع فيها إلى الكثير من التبادل الاقتصادي والعلمي والتجاري وان تكون علاقات أخوية قوية وراسخة .

وأضاف: نحن أبناء المملكة العربية السعودية تخرجنا مع أبنائكم من جامعات المملكة المختلفة قبلة المسلمين ومهبط الوحي.. قضينا فيها أجمل أيام حياتنا ونهلنا من المعين الصافي ونقدر الدور الكبير الذى تقوم به المملكة ، ويزعجنا الإساءة لها ونحن ننافح عن المملكة وندافع عنها في كل مناسبة ونبرز جهود المملكة للمسلمين في كل مكان .

كما اننا نسعى أن يكتمل التعاون فيما بيننا وتقوية المناشط وتنوعها عبر اللقاءات والمؤتمرات .

من حانبه قال جعفر بن صالح رئيس الرابطة الطلابية الماليزية لخريجي السعودية :

درست في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتخرجت عام 1994 وكانت أجمل فترات حياتي التي قضيتها في ربوع المملكة وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ودرسنا العقيدة الصحيحة والعلوم الإسلامية التي تجعلنا نميز بين العقائد الصحيحة والباطلة .

وأضاف: المملكة رائدة في خدمة العالم الإسلامي والخير الكثير الذي نشهد على ذلك مثل بناء المستشفيات و المدارس الإسلامية وفروع الجامعات في البلدان الإسلامية .

وأكد ابن صالح أن الإساءة التي تأتي للمملكة هي في الحقيقة من أعداء الإسلام وممن يتظاهرون بالإسلام وهم يبطنون غيره ونحن منذ عرفنا المملكة لم نرى إلا كل خير ونسمع بالهجمات المستمرة على المملكة وفي سبيل ذلك أقمنا مؤتمرين للتنديد بتلك الإساءات والدفاع عن المملكة وإبراز دورها الحقيقي والسامي .

أما أحمد بن شعبة من ولاية كلنتان فيقول : تخرجت من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قبل ثنتا عشرة سنة وانا الان اعمل داعية في ماليزيا كما أني أزور المملكة كثيرا ولها في قلبي الكثير من الحب والولاء واشجع الكثير من الماليزيين واساعدهم في زيارتهم إلى السعودية والحمد لله البيئة طيبة.

وأضاف : جزاكم الله خيرا وجزا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدم من عناية واهتمام بالماليزيين وغيرهم من المسلمين ، ونحن سعداء بوجوده بين إخوانه في ماليزيا حاليا ونرجو المزيد من الترابط واللحمة بيننا.

وتناول الحديث أحمد حسني عبدالرحمن فقال : نسعى نحن خريجو الجامعات السعودية من الماليزيين الى تحقيق الأهداف المرجوة بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية ونسعى لمستقبل إيجابي بين الشعب الماليزي والسعودي .

وعرج بالحديث عن فترة الدراسة في السعودية بقوله : انها فترة طيبة جدا ونشعر اننا أبناء المدينة المنورة كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم – المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.. قالها صلى الله عليه و سلم في حق المهاجرين ونحن نعتبر مهاجرين .

والمدينة المنورة والمملكة بشكل عام لم تغب عنا فهي دائما في احاديثنا وذكرياتنا ونتمنى أن تكونوا خاتمتنا فيها . فلها في قلوبنا الحب الكبير والمكانة العظيمة ونقدر وقفات الملك سلمان والحكومة السعودية مع كل المسلمين وهذا فخر لنا ونعتز به كمسلمين ونعتز بالعلاقات المميزة بين المملكة وماليزيا .

برهان الدين لقمان وهو خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قبل 27 سنة قال : كانت احلى أيامنا التي قضيناها في السعودية والتي غيرت مسار حياتنا حتى أصبحنا على ما نحن عليه اليوم وتعلمنا الكثير .

جزى الله المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين كل خير عن الأمة الإسلامية حيث أن لهم دور كبير في نشر الدعوة الإسلامية لكل أنحاء العالم ، ونأمل ان تلعب رابطة خريجي الجامعات السعودية دور كبير في توطيد العلاقات مع المملكة والخليج بشكل عام لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

واختتم الحديث الأخ أحمد رفيدي بن صالح الذي تخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قبل قرابة 20 سنة وقال : كانت تجربة رائعة ولم يكن يخطر في بالي ان اصل الى هذه البلاد وأعيش فيها واصلي في الحرمين الشريفين وادرس مع الشيخ عمر فلاته والشنقيطي والشيخ عطية محمد سالم في المسجد؛ وشعورنا تجاه السعوديه شعور طيب وجيد لأن المملكة تعطينا فرصة ثمينة لمساعدة المسلم على أداء عباداته ونشر الدعوة .

واوضح ان غالب خريجي الجامعات السعودية الآن هم معلمين ومحاضرين ودعاة ومنهم من يتولى مناصب قيادية في ماليزيا بل هناك من وصل إلى منصب وزير .