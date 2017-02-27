أمير منطقة الرياض يرعى الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بالرياض .. الأربعاء

يرعى صاحب السمو الملكي ‏فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض احتفال المديرية العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، وتدشين المعرض المصاحب الذي يقام تحت شعار “يدًا بيد للوقاية من المخاطر”، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في مقر سوق النخيل مول.

وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو في تصريح بهذه المناسبة، أن مشاركة المملكة العربية السعودية دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ على تطوير قدرات الدفاع المدني لأداء مهامه الوطنية والإنسانية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه.

وعبر الفريق العمرو عن الامتنان والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني, لما يوليه من دعم واهتمام بتطوير وتحديث قدرات الدفاع المدني, وتوجيهاته بضرورة استثمار هذه المناسبة لنشر ثقافة السلامة بين مكونات المجتمع كافة، كما قدم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعايته الدائمة لمناشط الدفاع المدني.

ووضعت اللجان المنظمة للاحتفال الترتيبات النهائية لتنظيم هذه الفعالية، واعتمدت التصاميم الخاصة بالمعرض الذي يشارك فيه مجموعة من الجهات الحكومية والأهلية، من خلال خطة عمل اعدت مسبقًا لضمان ايصال رسالة الدفاع المدني التوعوية إلى المجتمع.

ويحتفل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية في الأول من شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية، والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.