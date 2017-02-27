تفعيلاً للشراكة المجتمعية..التأهيل المهني للإناث بالقدس و”ساب” يدشنان معمل التأهيل والتطوير بالمركز

دشن مركز التأهيل المهني للإناث بالقدس ” معمل ساب للتأهيل والتطوير ” والذي يأتي تفعيلاً للشراكة المجتمعية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والبنك السعودي البريطاني ” ساب ” .

وأقيم حفل بهذه المناسبة صباح اليوم الإثنين في المجمع الاجتماعي بالدرعية حضره مدير عام فرع الوزاره بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني ومدير إدارة خدمة المجتمع في بنك ساب عبدالله المحرج ، ومساعدة المدير العام لفرع العمل والتنمية بالرياض للإشراف النسائي الاجتماعي هيله المكيرش ومساعد المدير العام للرعاية الاجتماعيه بدر الحربي.

بدأ الحفل بكلمة لمشرفة القسم المهني بمركز التاهيل الشامل للإناث بحي القدس حياة الجريس قدمت فيها نبذة عن المعمل وماهيته واهدافه ، ثم كلمة لهيله المكيرش شكرت فيها بنك ساب على مبادراته الاجتماعية واصفة اياها بغير المستغربه ، مشيرة الى أن هذه الخطوة من ساب تعد مساندة ودعماً للفئات المشمولة بالرعاية والتأهيل داخل الدور والمراكز الإيوائية وايماناً من البنك بالشراكه مع القطاع الحكومي لرفع آداء التأهيل المهني لذوي الإعاقة بعدها القى مدير خدمة المجتمع في ساب عبدالله المحرج كلمة أكد فيها حرص البنك على مد يد التعاون مع القطاعات الحكومية وخصوصا التي ترعى الفئات الخاصه ، واشار الى أن هذا المعمل يهدف لتأهيل الفتيات من ذوات الإعاقه لسوق العمل وفتح أبواب الرزق امامهن ، وقدم شكره لمدير فرع الوزارة طارق الزهراني ومساعديه على تشريفهم وتشجيعهم ، كما شكر ادارة مركز التأهيل المهني للإناث بالقدس لتعاونها الكبير من أجل إنجاح خطوات تجهيز المعمل.

ثم القى الزهراني كلمة قال فيها : مانراه اليوم هو ثمرة من ثمار الشراكه بين فرع الوزارة والقطاع الخاص لتحويل الفئات التي ترعاها الوزارة من الرعوية الى التنموية ، مشيداً بدور ساب المتميز في دعمه لكثير من برامج المسؤولية الاجتماعية ومساهماته في الشأن الاجتماعي والتنموي على مستوى المملكة .وفي ختام حفل التدشين كرمت ادارة مركز التأهيل مدير عام فرع الوزارة ومدير خدمة المجتمع في ساب ومديرة الإشراف النسائي بأعمال فنية من إنتاج فتيات المركز ، ثم تجول الجميع في المعمل والورش المساندة وشاهدوا مجموعة من الفتيات وهن يقمن ببعض الأعمال الفنية اليدوية .