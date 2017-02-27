 تفعيلاً للشراكة المجتمعية..التأهيل المهني للإناث بالقدس و”ساب” يدشنان معمل التأهيل والتطوير بالمركز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته على كوريا الشمالية ولادة نجران تحتفل بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل أمير منطقة الرياض يُعزي في وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز البنتاغون يسلم البيت الأبيض خطته الجديدة لتدمير داعش البازعي يكرم عدد من رجالات املج تفعيلاً للشراكة المجتمعية..التأهيل المهني للإناث بالقدس و”ساب” يدشنان معمل التأهيل والتطوير بالمركز “خالد الفيصل” يوجه بعقد ورشة عمل لمناقشة احتياجات الحجاج والمعتمرين والأهالي الفتح يتعادل مع لخويا القطري إيجابيا في أبطال آسيا أمير منطقة الرياض يرعى الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بالرياض .. الأربعاء وفد “منظومة التجارة والاستثمار ” يلتقي هيئات الاستثمارات والصادرات والمنشآت الصغيرة الماليزية بوادر مأساة إنسانية جديدة تتعرض لها مديرية عتمة جراء الانتهاكات المستمرة للميلشيا الانقلابية استقلال طهران يهزم التعاون بثلاثية في دوري أبطال آسيا

تفعيلاً للشراكة المجتمعية..التأهيل المهني للإناث بالقدس و”ساب” يدشنان معمل التأهيل والتطوير بالمركز

تفعيلاً للشراكة المجتمعية..التأهيل المهني للإناث بالقدس و”ساب” يدشنان معمل التأهيل والتطوير بالمركز
المناطق - الرياض

دشن مركز التأهيل المهني للإناث بالقدس ” معمل ساب للتأهيل والتطوير ” والذي يأتي تفعيلاً للشراكة المجتمعية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والبنك السعودي البريطاني ” ساب ” .

وأقيم حفل بهذه المناسبة صباح اليوم الإثنين في المجمع الاجتماعي بالدرعية حضره مدير عام فرع الوزاره بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني ومدير إدارة خدمة المجتمع في بنك ساب عبدالله المحرج ، ومساعدة المدير العام لفرع العمل والتنمية بالرياض للإشراف النسائي الاجتماعي هيله المكيرش ومساعد المدير العام للرعاية الاجتماعيه بدر الحربي.

بدأ الحفل بكلمة لمشرفة القسم المهني بمركز التاهيل الشامل للإناث بحي القدس حياة الجريس قدمت فيها نبذة عن المعمل وماهيته واهدافه ، ثم كلمة لهيله المكيرش شكرت فيها بنك ساب على مبادراته الاجتماعية واصفة اياها بغير المستغربه ، مشيرة الى أن هذه الخطوة من ساب تعد مساندة ودعماً للفئات المشمولة بالرعاية والتأهيل داخل الدور والمراكز الإيوائية وايماناً من البنك بالشراكه مع القطاع الحكومي لرفع آداء التأهيل المهني لذوي الإعاقة بعدها القى مدير خدمة المجتمع في ساب عبدالله المحرج كلمة أكد فيها حرص البنك على مد يد التعاون مع القطاعات الحكومية وخصوصا التي ترعى الفئات الخاصه ، واشار الى أن هذا المعمل يهدف لتأهيل الفتيات من ذوات الإعاقه لسوق العمل وفتح أبواب الرزق امامهن ، وقدم شكره لمدير فرع الوزارة طارق الزهراني ومساعديه على تشريفهم وتشجيعهم ، كما شكر ادارة مركز التأهيل المهني للإناث بالقدس لتعاونها الكبير من أجل إنجاح خطوات تجهيز المعمل.

ثم القى الزهراني كلمة قال فيها : مانراه اليوم هو ثمرة من ثمار الشراكه بين فرع الوزارة والقطاع الخاص لتحويل الفئات التي ترعاها الوزارة من الرعوية الى التنموية ، مشيداً بدور ساب المتميز في دعمه لكثير من برامج المسؤولية الاجتماعية ومساهماته في الشأن الاجتماعي والتنموي على مستوى المملكة .وفي ختام حفل التدشين كرمت ادارة مركز التأهيل مدير عام فرع الوزارة ومدير خدمة المجتمع في ساب ومديرة الإشراف النسائي بأعمال فنية من إنتاج فتيات المركز ، ثم تجول الجميع في المعمل والورش المساندة وشاهدوا مجموعة من الفتيات وهن يقمن ببعض الأعمال الفنية اليدوية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>