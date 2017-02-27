البازعي يكرم عدد من رجالات املج

كرم محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي عدد من رجال املج نظير جهودهم في خدمة المحافظة بحضور مديري الادارات الحكومية بقاعة الضيافة ظهر اليوم.

واوضح البازعي ان المحتفى بهم تعددت اعمالهم واختلفت مواقعهم الا ان القاسم المشترك بينهم هو خدمة المحافظة والمواطنين فسيرهم عطره بالانجازات والعمل باخلاص وتفاني وهم كل من : المؤلِف مساعد حمزه القوفي الذي اصدر كتابه “أملج الحوراء من الألف إلى الياء” ، والمهندس ناجي رمضان الغبان رئيس بلدية املج وطلال محمود الجميدي مدير مستشفى املج العام ، وحامد سليم الصيدلاني مدير مكتب الضمان الاجتماعي وعضو لجنة التنمية السياحية الذي ترجل عن مسيرته العملية بتقاعده المبكر ، من جانبهم ثمن المحتفى بهم هذا التكريم الذي يرونه حافزا على بذل المزيد من الجهد وتقديم كل من شانه خدمة المحافظة واهلها مقدرين لمحافظ املج هذه الحفاوة والتكريم الغير مستغرب منه.