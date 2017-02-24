البنتاغون يسلم البيت الأبيض خطته الجديدة لتدمير داعش

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحافيين، “إن البيت الأبيض تسلم خطة أولية تم وضعها بقيادة الوزارة لهزيمة تنظيم داعش، وإن وزير الدفاع جيم ماتيس سيطلع مسؤولين كباراً بالإدارة عليها في وقت لاحق اليوم الإثنين”.

وأبلغ المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيز الصحافيين، أن الخطة إطار عمل لخطة أوسع وتتناول أنشطة داعش في مختلف أنحاء العالم وليس في العراق وسوريا وحسب.

وأضاف أن “ماتيس سيعرضها على أعضاء بالإدارة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الاثنين”.

كما ذكرت قناة “CNN”، نقلاً عن مصادر أمريكية مسؤولة، أن “البنتاغون أحال، اليوم، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة خاصة مكثفة للقضاء على تنظيم داعش”.

وأوضحت القناة أن “مقترحات وزارة الدفاع الأمريكية تشمل حزمة من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية والمالية”.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، أمراً يلزم الحكومة الأمريكية بوضع خطة في غضون 30 يوماً للقضاء على تنظيم داعش المصنف إرهابيا على المستوى العالمي.

وقالت التقارير الإعلامية “إن ترامب كلف وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، بإعداد خطة للعمل قد تشمل نشر مدفعية أمريكية فى الأرض السورية، أو شن هجمات باستخدام مروحيات قتالية أمريكية لدعم الهجوم البرى على معقل داعش فى مدينة الرقة”.

وأكد ترامب مراراً خلال حملته الانتخابية وبعد توليه منصب الرئيس فى 20 يناير (كانون الثاني) أن لديه “خطة سرية” لمواجهة داعش، لكنه تعهد لإعطاء القادة العسكريين مهلة شهر لتقديم خيارات جديدة بشأن محاربة الإرهاب فى الشرق الأوسط.

ومن الخيارات المحتملة التى أشار إليها الإعلام الأمريكي، توسيع استخدام قوات العمليات الأمريكية الخاصة، وزيادة عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين فى العراق وسوريا، وكذلك منح البنتاغون والقادة الميدانيين صلاحيات إضافية لتسريع عملية اتخاذ القرارات.