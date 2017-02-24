قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز – رحمها الله –
لأصحاب السمو الأمراء أخوة الفقيدة , خلال زيارته لهم مساء اليوم بمنزل العزاء .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب أصحاب السمو الأمراء أخوة الفقيدة عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته , سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته .
رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .
أمير منطقة الرياض يُعزي في وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز – رحمها الله –
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