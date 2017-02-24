 أمير منطقة الرياض يُعزي في وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الرياض يُعزي في وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز

أمير منطقة الرياض يُعزي في وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز
واس - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز – رحمها الله –
لأصحاب السمو الأمراء أخوة الفقيدة , خلال زيارته لهم مساء اليوم بمنزل العزاء .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب أصحاب السمو الأمراء أخوة الفقيدة عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته , سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته .
رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

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