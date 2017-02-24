 ولادة نجران تحتفل بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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ولادة نجران تحتفل بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل

ولادة نجران تحتفل بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل
المناطق - نجران

أقام مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران اليوم الاثنين احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل تحت شعار ( نحن لسنا مرضى بل محاربين ).

حيث قام مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري بافتتاح المعرض المصاحب وأستمع إلى شرح تفصيلي عن المعرض بعد ذلك أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدء بفيلم وثائقي يعرض عدة حالات مصابة بهذا المرض بعد ذلك ألقى العسيري كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بأولياء أمور المصابين والأطفال المصابين وتمنى لهم الشفاء العاجل ذاكراً فيها أن الحكومة الرشيدة مسخرة كافة الإمكانات لخدمة المرضى بشكل عام و هذا المرض بشكل خاص وفي نهاية الاحتفالية كرم الأطفال المصابين و المساهمين في إنجاح هذه الفعالية

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