 مجلس الكلية التقنية بنجران يعقد اجتماعه الثالث للعام التدريبي الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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مجلس الكلية التقنية بنجران يعقد اجتماعه الثالث للعام التدريبي الحالي

مجلس الكلية التقنية بنجران يعقد اجتماعه الثالث للعام التدريبي الحالي
المناطق - نجران

ناقش مجلس الكلية التقنية بنجران في اجتماعه الثالث للعام التدريبي الحالي توصيات المجلس السابق وما تم حيال تنفيذها وكان من ابرزها موافقة معالي المحافظ على تدشين برنامج البكالوريوس في تخصص البرمجيات .

واشاد رئيس المجلس عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري بتظافر جهود جميع منسوبي الكلية برفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتدربين .

ونوه ” الصقري ” بإعادة تشكيل لجنة لإعادة صياغة الخطة الاستراتيجية للكلية بما يتلاءم مع مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبرنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ .

ووجه ” الصقري ” وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام التدريبية بأهمية الجولات الميدانية لمتابعة العملية التدريبية بشكل مستمر وتوفير بيئة تدريبية راقية ومنتجة لتحقيق اعلى درجات الجودة في التدريب .

واوصى ” الصقري ” بتفعيل بوابة التدرب الالكتروني بكامل النسبة المئوية مما يحافظ على استمرار الكلية لتحقيق المراكز الاولى على مستوى الكليات التقنية .

واعرب ” الصقري ”  عن بالغ شكره وتقديره لجميع الأقسام التدريبية على نجاح سير الاختبارات للفصل التدريبي الماضي .

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