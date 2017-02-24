صندوق التنمية الصناعي يقيم ورشة عمل بغرفة نجران

أقامت غرفة نجران بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي السعودي صباح يوم الأثنين 27/02/2017م ورشة عمل بعنوان “كيف تحصل على قرض لمشرعك الصناعي ” وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمانة العامة والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بنجران ممثلة في وحداتها التدريبية بكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي وعدد من المهتمين بالقطاع الصناعي وذلك بمقر الغرفة الرئيسي .

حيث تضمنت الورشة التعريف بخدمات الصندوق للمستثمرين في مجالات تمويل المشاريع الصناعية وتوفير الدعم الاستشاري المتخصص في النواحي المالية والإدارية والفنية والتسويقية للمشاريع المقترضة لرفع كفاءاتها وتعزيز قيمتها وقدراتها التنافسية .

بعد ذلك طرح عدد من المواطنين بعض التساؤلات و الاستفسارات عن كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الصندوق بالإضافة إعطاء الحلول المناسبة لتخطي العقبات التي تواجههم في الحصول على القرض.

وأوضح أمين عام غرفة نجران الاستاذ صالح بن حمد كرحان أن هذه الفعالية ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الصناعي والتجاري وغيره من الجهات التمويلية وذلك لاطلاع رجال الأعمال والمهتمين على الحوافز والمزايا التي تقدمها الصناديق للمشروعات المتنوعة في شتى المجالات .