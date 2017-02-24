 شاب سعودي يُحطم “البطالة” ليُصبح أشهر المترجمين بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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شاب سعودي يُحطم “البطالة” ليُصبح أشهر المترجمين بالمملكة

المناطق - متابعات

تمكن الشاب عناد بن سالم الشمري، من الإلمام باللغة الأردية والتحدث بها بطلاقة، ليحول نفسه من شاب عاطل إلى أشهر مترجم بالمملكة، قصته أذهلت الكثيرين لعدة أسباب أهمها أنه لم يحظ بإكمال دراسته الجامعية .

وأكد “عناد” أنه كان يذهب مع عمه إلى مزرعته، وكان عمره حينها 10 سنوات، وكانت المزرعة بها عامل زراعي من الجنسية الباكستانية وبرفقه أسرته وأطفاله، مضيفًا: “كان لديه أطفال وكنت ألعب معهم، كانوا لا يجيدون العربية، وهما ما جعلني أردد معهم أغنية باكستانية بلغة الأوردو، وتعلمت بعدها بقية الكلمات الأساسية للغة”.

وأوضح أنه عمل بعد ذلك بسنوات، في سوق خضار لمدة 5 سنوات، وكان يذهب إلى السوق في الصباح الباكر، وذلك حتى الساعات المتأخرة، واستفدتُ من احتكاكي المباشر مع العمالة التي تتحدث اللغة الأوردية، وتعلمت اللغة منهم بنسبة تفوق 98%، حتى كسبت العمالة بالحديث معهم بلغتهم، والذين لم يصدقوا بأني سعودي، وآخرون اعتقدوا بأن والدتي إما باكستانية أو هندية؛ لإتقاني اللغة”.

وأضاف: عملت في إحدى الشركات المتخصصة بالأزياء ومستلزمات المنزل كحارس أمن، وقمت بالترجمة لتوجيهات مسؤولي الشركة داخل وخارج المملكة الذين يتحدثون باللغة الأوردية لزملائي السعوديين العاملين في فرعها بمنطقة حائل، وعندما انتهى عقدي منذ 5 أشهر أصبحتُ عاطلاً.

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