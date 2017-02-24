أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية سيرلانكا

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية سيرلانكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر طويق بالرياض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل ,سفير جمهورية سيرلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسم , وعدد من المسؤولين في السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.