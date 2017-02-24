 أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية سيرلانكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية سيرلانكا

أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية سيرلانكا
واس - الرياض

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية سيرلانكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر طويق بالرياض .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل ,سفير جمهورية سيرلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسم , وعدد من المسؤولين في السفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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