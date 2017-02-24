شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية سيرلانكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر طويق بالرياض .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل ,سفير جمهورية سيرلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسم , وعدد من المسؤولين في السفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية سيرلانكا
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية سيرلانكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر طويق بالرياض .
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