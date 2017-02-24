مجلس إدارة فروسية الجبيل يعتمد في اجتماعه مبادرات جديدة

عقد مجلس إدارة فروسية الجبيل اجتماعه الدوري في مقر بلدية الجبيل، وقد ترأس اجتماع المجلس سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر – محافظ الجبيل ورئيس مجلس إدارة فروسية الجبيل، وبحضور أعضاء المجلس ولفيف من أعضاء الإدارة التنفيذية، وقد ابتدأ الاجتماع بكلمة لسعادة رئيس مجلس الإدارة أكد فيها على المتابعة الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز – أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله للتنمية المجتمعية في المنطقة بشكل عام ومن ذلك رياضة الفروسية بشكل خاص، حيث يُعد -يحفظه الله- الداعم الأول لهذه الرياضة بالمنطقة الشرقية، وأضاف: يأتي هذا الإجتماع في الوقت الذي يحمل فيه أهالي المنطقة الشرقية ومحافظة الجبيل بشكل خاص آيات الشكر والتقدير والإمتنان للمقام السامي على مرور أربع سنوات على منح الثقة الملكية الكريمة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميرا للمنطقة الشرقية، حيث شهدت وتشهد كافة محافظات المنطقة ومنها الجبيل حراكا فريدا في التنمية المجتمعية، وذلك برعاية وتوجيهات وحرص سموه -يحفظه الله- بالاهتمام بالإنسان والمكان في كافة الأنشطة والمنافسات على كافة المستويات.

إثر ذلك استعرض المجلس المنافسات السابقة في الميدان لهذا الموسم ومن أهمها المنافسات التي تقام بدعم كريم وسخي من مقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وأيضا التقرير الختامي لتصفيات كأس عز الخيل في ميدان فروسية الجبيل إضافة إلى هدية مؤسسة الوليد للإنسانية للخيالة السعوديين. كما قام المجلس باعتماد مقترح لترشيح نائبين لرئيس المجلس، حيث تمت تسمية كلٌ من المهندس مزيد بن سرداح الخالدي والمهندس نايف بن فيصل الدويش نائبين لرئيس المجلس.

وبعد ذلك استعرض المجلس المركز المالي للميدان والقوائم المخصصة له، كما استعرض الهيكلة الجديدة لإدارة الميدان والخطط التنظيمية الخاصة به، وتشكيل فريق لوضع الخطة المقبلة لمشاريع الميدان وسلسلة الصلاحيات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع الموازنات الحالية. وعلى ضوء ذلك قام مجلس الإدارة بتكليف عدد من الأعضاء لمهام التباحث والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة بخصوص إقامة ميدان جديد للفروسية بمحافظة الجبيل بمشيئة الله.

كما قام مجلس إدارة فروسية الجبيل بتعيين مدقق محاسبي خارجي للشؤون المالية والمحاسبية. وفي هذا الصدد، فقد قام المجلس بدعوة عدد من الشركات المحاسبية المعروفة في هذا المجال لتقديم عروضها، حيث قام المجلس بتقييمها كافة والتصويت لاعتماد العرض المناسب، وقد تمت تسمية “بودي والعمر محاسبون قانونيون” مدققا محاسبيا معتمدا للميدان خلال هذا الموسم.

كما استعرض المجلس في اجتماعه تقرير اللجنة الطبية واعتمد آلية الفحوصات الطبية الاستباقية على الخيول المشاركة في السباقات وذلك للتأكد من خلوها من المنشطات، حيث ظهر تأثير ذلك بشكل إيجابي على نتائج السباقات، وقد بارك المجلس هذه الخطوة ليكون ميدان فروسية الجبيل أول ميدان معتمد في المملكة يطبق هذه الفحوصات خارج ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وقد اعتمد المجلس خلال اجتماعه الهوية البصرية الجديدة للميدان كما استعرض خطط الترويج لرياضة الفروسية في المحافظة، وشدد المجلس على ضرورة تبني رسالة إعلامية هادفة لتغطية أخبار الميدان ورياضة الفروسية بشكل عام، والعمل على المزيد من الشراكات الداعمة لأنشطة الميدان في محافظة الجبيل طوال الموسم الحالي والمقبل.

وقد اختتم مجلس إدارة فروسية الجبيل اجتماعه بالشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والشركات الداعمة ورجال الأعمال الذين ساهموا في إنجاح أنشطة الميدان ضمن هذا الموسم، إضافة إلى شكر كافة المتطوعين بالميدان من الإداريين والفنيين على المجهودات المخلصة والمبدعة في هذا المجال.