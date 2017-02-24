 إدارة التفتيش والارشاد المهني ” بعمل وتنمية الشرقية ” تعتزم عقد ورش عمل لكافة المفتشين بمكاتب العمل بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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إدارة التفتيش والارشاد المهني ” بعمل وتنمية الشرقية ” تعتزم عقد ورش عمل لكافة المفتشين بمكاتب العمل بالمنطقة

إدارة التفتيش والارشاد المهني ” بعمل وتنمية الشرقية ” تعتزم عقد ورش عمل لكافة المفتشين بمكاتب العمل بالمنطقة
المناطق - الدمام - منال الدوسري
عزمت إدارة التفتيش والارشاد المهني بفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية إلى عقد ورش عمل لكافة أقسام التفتيش بمكاتب العمل بالمنطقة حيث قام المفتش / زكريا الماجد بزيارة مكتب العمل بمحافظة بقيق  وذلك للتنسيق لعقد ورش العمل مع مدير المكتب  ابراهيم الزامل وعدد من المفتشين
  تمحور اللقاء حول مناقشة أبرز المعوقات التي يواجهونها المفتشين في الميدان ( بلاغات الهروب , والية ضبط المخالفات , وبرنامج حماية الأجور الخ….) كما تم الاستماع لمقترحات المفتشين والتي حظيت باهتمام إدارة التفتيش بالمنطقة.
وأكد ” الزامل ”  أن الدعم المستمر من سعادة مدير عام الفرع ومساعده لقطاع العمل أ. محمد الأطرش بوضع الخطط الاستراتيجية ستساهم في تطوير قسم التفتيش والارشاد المهني من خلال تكثيف الزيارات والحملات التفتيشية لأجل ضبط سوق العمل . والتي تسهم بشكل فاعل إلى الرقي بكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع المستفيدين بالاضافة الى  توحيد الإجراءات المتخذة على مستوى المنطقة بحسب الخطة الموضوعة من الإدارة لرفع كفاءة منسوبيها.

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