 نائب الرئيس اليمني: إيران مصرة على تهريب السلاح للحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني: إيران مصرة على تهريب السلاح للحوثيين

نائب الرئيس اليمني: إيران مصرة على تهريب السلاح للحوثيين
المناطق - متابعات

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الإثنين، في الرياض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر.

وذكرت “وكالة الانباء اليمنية الحكومية” أن نائب الرئيس دعا خلال اللقاء، إلى الإسهام في تأهيل ميناء المخأ الذي نجح الجيش الوطني اليمني بدعم التحالف في تحريره من قبضة الانقلابيين، وأصبح آمناً لاستقبال البضائع والسلع والمواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية والإغاثية، التي ستسهم في تخفيف المعاناة عن اليمنيين.

وأكد المسؤول اليمني، أن إيران تتعمد مخالفة القرارات الدولية والتمرد على شرعية المجتمع الدولي، من خلال استمرار تهريب السلاح للحوثيين لقتل اليمنيين وإقلاق دول المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية وتغذية أعمال الإرهاب واستهدف مصالح الأشقاء والأصدقاء.

ومن جانبه، جدد السفير الأمريكي تأكيد بلاده دعمها للشرعية الدستورية في اليمن ورفضها التدخل الإيراني وعمليات تهريب الأسلحة للانقلابيين وعدم قبولها لتعنتهم المستمر.

وقال إن أمريكا مستعدة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين ودعم الخطوات الحكومية المختلفة، ومن ضمنها محاربة الإرهاب.

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