إمارة مكة تكشف عن تفاصيل مشروع “الطائف الجديد”

كشفت إمارة منطقة مكة اليوم الاثنين، عن إعداد خطة تنموية متكاملة لتطوير محافظة الطائف بمسمى “الطائف الجديد”، وذكرت إمارة مكة المكرمة في تغريدات عبر حسابها الرسمي متبوعة بخرائط للمشروع: “مشروع الطائف الجديد يقع على مساحة 1250 كيلومترا مربعا ويتسع لـ750 ألف نسمة ويحوي جامعة عصرية، ومطار دولي جديد وواحة التقنية، وتقوم رؤية مشروع الطائف الجديد على إنشاء مدينة منسجمة مع البيئة والثقافة المحيطة وإيجاد فرص عمل، وتطوير الاقتصاد المحلي والوطني”.

كما يضم مشروع الطائف الجديد، مشروع المنتزه الوطني بالهدا والشفا في الطائف على مساحة ٣٩٠ كم٢ وعرض ١٣كم .