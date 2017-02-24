 إمارة مكة تكشف عن تفاصيل مشروع “الطائف الجديد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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إمارة مكة تكشف عن تفاصيل مشروع “الطائف الجديد”

إمارة مكة تكشف عن تفاصيل مشروع “الطائف الجديد”
المناطق - متابعات

كشفت إمارة منطقة مكة اليوم الاثنين، عن إعداد خطة تنموية متكاملة لتطوير محافظة الطائف بمسمى “الطائف الجديد”، وذكرت إمارة مكة المكرمة في تغريدات عبر حسابها الرسمي متبوعة بخرائط للمشروع: “مشروع الطائف الجديد يقع على مساحة 1250 كيلومترا مربعا ويتسع لـ750 ألف نسمة ويحوي جامعة عصرية، ومطار دولي جديد وواحة التقنية، وتقوم رؤية مشروع الطائف الجديد على إنشاء مدينة منسجمة مع البيئة والثقافة المحيطة وإيجاد فرص عمل، وتطوير الاقتصاد المحلي والوطني”.

كما يضم مشروع الطائف الجديد، مشروع المنتزه الوطني بالهدا والشفا في الطائف على مساحة ٣٩٠ كم٢ وعرض ١٣كم .

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