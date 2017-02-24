 وزير الإدارة المحلية اليمني يحذر من الوضع الكارثي الذي تسببت به ميلشيا الحوثي وصالح الإنقلابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الإدارة المحلية اليمني يحذر من الوضع الكارثي الذي تسببت به ميلشيا الحوثي وصالح الإنقلابية

وزير الإدارة المحلية اليمني يحذر من الوضع الكارثي الذي تسببت به ميلشيا الحوثي وصالح الإنقلابية
واس - عدن

وصف وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثه عبد الرقيب فتح، الوضع الإنساني في مديريات عتمة ووصابين والقفر التابعة لمحافظة ذمار واب بالكارثي.
وأوضح الوزير اليمني في تصريح ” لوكالة الانباء اليمنية ” اليوم أن هذا الوضع نتج عن الحرب الهمجية والقصف العشوائي الذي تقوم به مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق أبناء تلك المديريات .
وقال : إن قيام المليشيا بتفجير عدد اًمن المنازل وتهجير الناس بقوة السلاح زاد من تعقيد الوضع الإنساني وزاد من عدد النازحين والمهجرين من منازلهم في تلك المناطق ، مشيراً إلى أن العمليات التي تقوم بها المليشيا الحوثي ضد أبناء مديريات عتمة ووصابين والقفر هي جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية .
ودعا الوزير فتح منظمات الأمم المتحدة إلى الوصول إلى تلك المديريات وتقديم الخدمات الاغاثية والإنسانية لأبناء تلك المديريات، والتدخل لإيقاف جرائم المليشيا الانقلابية بحق المدنيين.

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