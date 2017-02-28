 وقف “عربدة إيران”.. القرار التنفيذي المقبل من الولايات المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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وقف “عربدة إيران”.. القرار التنفيذي المقبل من الولايات المتحدة

وقف “عربدة إيران”.. القرار التنفيذي المقبل من الولايات المتحدة
المناطق - وكالات

إيران التي توعدها الرئيس دونالد ترمب في حملته الانتخابية، لن تنجو من القرارات التنفيذية التي أطلقها منذ تقلده الرئاسة، فحصيلة الأسابيع الأولى من قراراته أثبتت أنه لن يتراجع قيد أنملة عما طرحه من مواقف وسياسات خلال الحملة الانتخابية، بل على العكس من ذلك، فإنه لم يعط نفسه وقتا كافيا قبل أن يصدر أوامره الرئاسية الدالة على أنه يريد أن ينفذ كل ما تحدث به. 

وكانت إيران العنوان الأبرز في حملة ترمب الانتخابية وأصبحت حقيقة بعد تنصيبه رئيسا من خلال تصريحاته شديدة اللهجة ضد إرهاب ايران.

والملاحظ أن طهران ردت على قرار ترمب بمنع رعاياها من دخول الولايات المتحدة بتجربة صاروخية، وبدأت نذر المواجهة بين واشنطن وطهران.

إذن ما الذي يفكر به ترمب تجاه العربدة الإيرانية في المنطقة، كواحد من البلدان التي تثير القلق وتهدد الأمن والسلم؟، وهل يكتفي بتمزيق الاتفاق النووي؟ أم أنه سيذهب إلى أبعد من ذلك؟

العالم العربي ومعه المجتمع الدولي، بانتظار القرار التنفيذي القادم بلجم إرهاب إيران ووقف تدخلاتها في شؤون المنطقة، وليس فقط تمزيق الاتفاق النووي كما وعد في حملته الانتخابية.

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