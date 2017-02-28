مقتل قيادات حوثية في صعدة.. وتدمير مواقع عسكرية ومخازن سلاح

قتل العشرات من الميليشيات الانقلابية وأسر ثلاثة، تدمير عدد من المواقع العسكرية ومخازن السلاح، وفقا لما أكده وكيل محافظة صعدة قائد محور علب يوسف دهباش.

وقال دهباش إن الجيش الوطني والمقاومة تمكنا رغم التعزيزات الكبيرة للميليشيات من السيطرة على مواقع إستراتيجية ومهمة أبرزها موقع غرب، سحاب، جبال الشيباني، والشيول، لافتا إلى أن العمليات تجري حالياً للسيطرة على منطقة مندبة التي تعد الموقع الإستراتيجي الذي يطل على مدينة صعدة.

ولفت إلى أن مدفعية الجيش فجرت الليلة قبل الماضية أكبر مخزن سلاح للحوثيين في صعدة، وأضاف أن معظم القتلى المتناثرة جثثهم في الجبال والوديان من مسلحي الحوثي وأتباع المخلوع صالح، مؤكداً أن الميليشيات في حالة انهيار.