 ﻿”الصندوق العقاري”: لم نخالف قرار مجلس الوزراء.. وهذا سبب تحويل المواطنين إلى المصارف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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﻿”الصندوق العقاري”: لم نخالف قرار مجلس الوزراء.. وهذا سبب تحويل المواطنين إلى المصارف

﻿”الصندوق العقاري”: لم نخالف قرار مجلس الوزراء.. وهذا سبب تحويل المواطنين إلى المصارف
المناطق - الرياض

أرجع حمود العصيمي المتحدث الرسمي في صندوق التنمية العقارية، تحويل المواطنين ممن أعطوا مهلة حتى 1439 هـ لتسلم قروضهم للمصارف، إلى ضعف الموارد المالية لدى الصندوق.

وأضاف، أن الصندوق أوجد آلية وبرامج تمويلية عن طريق المصارف، بهدف عدم زيادة مدة انتظار المستحقين للدعم.

وأوضح أن الصندوق لم يخالف قرار مجلس الوزراء في تحويله المواطنين إلى المصارف، حيث إن القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء في تاريخ 5/‏3/‏1435، فصل بين نوعين من العملاء المتقدمين لدى الصندوق وهما (عميل متقدم بأرض، وعميل متقدم بدون أرض)، وبناء عليه تم إحالة شريحة المتقدمين بدون أرض إلى وزارة الإسكان، بينما يستمر المتقدمون بأرض في الصندوق العقاري بحسب نظام الصندوق، وبناء على ذلك قام الصندوق بحسب نظامه في إيجاد برامج تمويلية مدعومة.

وأفاد المتحدث، بأن 80 في المائة من الموجودين في قوائم انتظار، سيتكفل الصندوق بتسديد فوائد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق لا يعتمد قبول أي طلب تمويلي للمصارف إلا بعد الاطلاع عليه والتأكد من تطابقه مع ما يظهر في الحاسبة الموجودة في موقع الصندوق، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وحول عدم سماح المصارف والصندوق للمواطنين الراغبين في الحصول على قروضهم لبناء مساكنهم على أراضيهم، قال حمود العصيمي، إن الصندوق يعتزم خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إطلاق برنامج “استثمار”، الذي يسمح لعملاء الصندوق الراغبين في البناء بالحصول على القرض التمويلي لبناء مساكنهم على أراضيهم.

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