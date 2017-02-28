121 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية وماليزيا خلال 10 أعوام

بلغت قيمة حجم التبادل التجاري بين السعودية وماليزيا خلال السنوات العشر الماضية (من 2007 حتى نوفمبر 2016)، نحو 121 مليار ريال، موزعة بين صادرات قيمتها 75 مليار ريال، وواردات وصلت إلى 46 مليار ريال.

وبلغت قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية عام 2016 حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه بلغ نحو 7.7 مليار ريال، بصادرات قيمتها 4.2 مليار ريال وواردات بـ3.5 مليار ريال.

وتعد ماليزيا في المرتبة الـ 22 من حيث أعلى الدول في قيمة الصادرات خلال 2015، تشكل نحو 1 في المائة من إجمالي صادرات السعودية.

وجاءت في المرتبة الـ 27 من حيث أكثر الدول التي تستورد منها السعودية، بنحو 0.7 في المائة من إجمالي واردات السعودية.

ومنذ الفترة 1991 حتى عام 2015 وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوياته في عام 2014، حيث بلغ أكثر من 16 مليار ريال، الصادرات منها وصلت إلى 10.8 مليار ريال، والواردات بلغت 5.2 مليار ريال.

وحل عام 2014 الأعلى من حيث قيم صادرات المملكة إلى ماليزيا حيث بلغت قيمتها نحو 10.8 مليار ريال. أما الواردات، فقد كان عام 2011 هو الأعلى من حيث قيمة الواردات بـ 6.1 مليار ريال.